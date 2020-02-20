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    Шоу-биз

    57-летний Том Круз закрутил роман с молодой красавицей-актрисой (фото)

    • Розсилка
    57-летний Том Круз закрутил роман с молодой красавицей-актрисой (фото)

    Личная жизнь Тома Круза с момента развода с Кэти Холмс и вовсе стала тайной за семью печатями

    На днях журналистам New Weekly удалось выяснить, что голливудский актер Том Круз не теряет надежды обрести свое счастье. Как утверждают инсайдеры, ради этого он даже посещает светские тусовки, на которые обычно ходит крайне редко.

    Так, анонимные источники рассказали репортерам, что Круз был на одной из предоскаровских вечеринок и заприметил там красавицу Оливию Манн. Актриса настолько понравилась звезде франшизы «Миссия невыполнима», что он взял ее номер телефона и все время не мог отвести от нее глаз.

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    57-летний Том Круз закрутил роман с молодой красавицей-актрисой (фото)
    57-летний Том Круз закрутил роман с молодой красавицей-актрисой (фото)
    57-летний Том Круз закрутил роман с молодой красавицей-актрисой (фото)
    57-летний Том Круз закрутил роман с молодой красавицей-актрисой (фото)
    57-летний Том Круз закрутил роман с молодой красавицей-актрисой (фото)
    57-летний Том Круз закрутил роман с молодой красавицей-актрисой (фото)
    57-летний Том Круз закрутил роман с молодой красавицей-актрисой (фото)
    57-летний Том Круз закрутил роман с молодой красавицей-актрисой (фото)
    instagram.com/oliviamunn/

    Пристальное внимание одного из завидных голливудских холостяков польстило Оливии, и она, по словам инсайдеров, с удовольствием флиртовала с ним. По слухам, общение Круза и Манн продолжилось и после вечеринки.

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