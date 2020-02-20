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    Шоу-биз

    У звезды «Гарри Поттера» диагностировали рак

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    <p>69-летняя актриса борется с онкологическим заболеванием</p> <div></div> - У звезды «Гарри Поттера» диагностировали рак

    69-летняя актриса борется с онкологическим заболеванием

    Актриса долгое время скрывала от поклонников страшный диагноз

    Британская кинозвезда Джули Уолтерс призналась, что страдает от онкологического заболевания. Врачи обнаружили у нее рак кишечника. Актриса обратилась в клинику, когда почувствовала боль в области живота. Она была на съемках, когда ей позвонили и сообщили результаты анализов. Это стало для нее настоящим ударом. «Я сначала подумала, что это всё глупости, и они, скорее всего, допустили ошибку. Я не могла в это поверить», - сообщила Уолтерс.

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    У звезды «Гарри Поттера» диагностировали рак
    У звезды «Гарри Поттера» диагностировали рак
    У звезды «Гарри Поттера» диагностировали рак
    У звезды «Гарри Поттера» диагностировали рак

    Уолтерс не стала опускать руки и объявила войну своему страшному диагнозу. Огромной поддержкой для нее стал супруг. «Прежде всего был шок. А потом я подумала: «Хорошо, нужно мыслить позитивно». Мой муж сказал мне: «Мы можем это исправить», - поделилась звезда.

    Ей сделали операцию, вырезали пораженную область. После этого она прошла несколько курсов химиотерапии. Джули верит, что смогла победить, и болезнь к ней больше не вернется. Последние сканирования показали, что организм чист.

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