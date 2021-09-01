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    Ирина Билык повела сына в первый класс (фото)

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    Ирина Билык с сыном Табризом - Ирина Билык повела сына в первый класс (фото)
    Ирина Билык с сыном Табризом
    facebook.com/bilyk.iryna

    Ребенок артистки будет учиться в Украине

    Украинская поп-дива Ирина Билык повела младшего сына Табриза в первый класс. Фото своего ребенка в костюме и цветами в руках певица выложила в социальных сетях.

    «Всех деток с первым днем Осени - 1 Сентября», - подписала фото певица.

    Накануне артистка, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram Stories, рассказала, где будет учиться ее пятилетний сын.

    facebook.com/bilyk.iryna
    facebook.com/bilyk.iryna

    «Ваш младший сын будет получать образование в Украине или за рубежом?» – поинтересовались поклонники.

    «Однозначно в Украине», – ответила певица.

    Напомним, Табриз– младший сын Ирины Билык. В декабре ему исполнится шесть лет. Его отец – проживающий в Москве азербайджанский режиссер Аслан Ахмадов. Ребенка паре родила суррогатная мать. 30 июля 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись.

    У Билык также есть старший сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Ирина Билык повела сына в первый класс (фото)