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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян и Канье Уэст живут в разных домах

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    <p>По словам друзей пары, решение было принято не из-за конфликтов или желания расстаться</p> <div></div> - Ким Кардашьян и Канье Уэст живут в разных домах

    По словам друзей пары, решение было принято не из-за конфликтов или желания расстаться

    Раздельное жилье не мешает Ким и Канье проводить совместные вечера.

    39-летняя Ким Кардашьян и 42-летний Канье Уэст приобрели четвертый особняк на той же улице, где располагаются их три других дома. Оказалось, что ни один из них не пустует, так как супруги предпочитают жить раздельно.

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    Ким Кардашьян и Канье Уэст живут в разных домах
    Ким Кардашьян и Канье Уэст живут в разных домах
    Ким Кардашьян и Канье Уэст живут в разных домах
    Ким Кардашьян и Канье Уэст живут в разных домах
    Ким Кардашьян и Канье Уэст живут в разных домах
    Ким Кардашьян и Канье Уэст живут в разных домах
    Ким Кардашьян и Канье Уэст живут в разных домах
    Ким Кардашьян и Канье Уэст живут в разных домах
    Ким Кардашьян и Канье Уэст живут в разных домах
    Ким Кардашьян и Канье Уэст живут в разных домах
    Ким Кардашьян и Канье Уэст живут в разных домах

    По словам друзей пары, такое решение было принято не из-за конфликтов или желания расстаться — просто у каждого есть и своя личная жизнь. «Они любят друг друга, но им нравится, что есть место, где можно абстрагироваться и сфокусироваться только на себе и своих делах», – сообщает источник.

    Супруги спят в разных спальнях, а бывает, что и в разных домах. В каждом особняке также есть детские комнаты, оформленные по предпочтениям наследников пары. Они, как и их родители, могут ночевать, где им захочется.

     

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