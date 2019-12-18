Ким Кардашьян и Канье Уэст живут в разных домах



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По словам друзей пары, решение было принято не из-за конфликтов или желания расстаться

Раздельное жилье не мешает Ким и Канье проводить совместные вечера.

39-летняя Ким Кардашьян и 42-летний Канье Уэст приобрели четвертый особняк на той же улице, где располагаются их три других дома. Оказалось, что ни один из них не пустует, так как супруги предпочитают жить раздельно.

По словам друзей пары, такое решение было принято не из-за конфликтов или желания расстаться — просто у каждого есть и своя личная жизнь. «Они любят друг друга, но им нравится, что есть место, где можно абстрагироваться и сфокусироваться только на себе и своих делах», – сообщает источник.

Супруги спят в разных спальнях, а бывает, что и в разных домах. В каждом особняке также есть детские комнаты, оформленные по предпочтениям наследников пары. Они, как и их родители, могут ночевать, где им захочется.