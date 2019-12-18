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    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей

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    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    instagram.com/_emilife

    В то время пока звезды и подписчики наслаждаются его пародиями, этот проект для Феррари является только хобби, поскольку он должен посвятить время университету

    Шуточная пародия над фотографиями знаменитостей в интернете уже давно стало тенденцией от широко известного австралийского комика Селесты Барбер — 44-летнего инженера из Индии. Кажется, что все хотят посмеяться над недостижимым образом жизни знаменитостей.

    Эмануэль Феррари не является исключением. Этот итальянский парень начал публиковать в Инстаграм свои иронические фото издевательств над знаменитостями еще в 2014 году.

    Благодаря его невероятно забавному воссозданию фотографий звезд, он получил более 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.

    От знакового взгляда Cardi B Met Gala, воссозданного с рисовыми пирожными, до красного коврового платья Рианны, построенного с использованием моркови, Эмануэль приносит улыбку каждому смотрящему.

    Парень, используя свой талант и имея неординарные и гениальные взгляды, создает образы из вещей, которые он находит дома.

    Что касается того, что вдохновило инстаграмного комика начать, Эмануэль говорит, что в первую очередь его внимание привлекли наряды знаменитостей на показах мод.

    «Я заметил, что некоторые вещи в мире моды были действительно настолько абсурдны, и в своем уме я воссоздал их с материалом, который у меня был дома. Поэтому я решил открыть свой профиль и посходить с ума», — посмеялся Эмануэль.

    Феррари также сказал, что его самое большое вдохновение — это семья Кардашьян и итальянский блогер Кьяра Ферраньи.

    С таким количеством разных взглядов и множества людей, которые воссоздают пародии, Эмануэль предположил, что причина его большого следования была довольно проста.

    «В Интернете ирония часто вирусная», — сказал он, указывая на свое собственное творчество.

    В то время пока звезды и подписчики наслаждаются его пародиями, этот проект для Феррари является только хобби, поскольку он должен посвятить время университету.

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    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей
    Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей

    «Я не знаю точно, куда все это приведет меня, но сейчас это то, чем мне так нравится заниматься и что я имею с удовольствием делать», — объяснил он.

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