Итальянец получил 1,5 млн подписчиков в Instagram, забавно издеваясь над фото знаменитостей



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В то время пока звезды и подписчики наслаждаются его пародиями, этот проект для Феррари является только хобби, поскольку он должен посвятить время университету

Шуточная пародия над фотографиями знаменитостей в интернете уже давно стало тенденцией от широко известного австралийского комика Селесты Барбер — 44-летнего инженера из Индии. Кажется, что все хотят посмеяться над недостижимым образом жизни знаменитостей.

Эмануэль Феррари не является исключением. Этот итальянский парень начал публиковать в Инстаграм свои иронические фото издевательств над знаменитостями еще в 2014 году.

Благодаря его невероятно забавному воссозданию фотографий звезд, он получил более 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.

От знакового взгляда Cardi B Met Gala, воссозданного с рисовыми пирожными, до красного коврового платья Рианны, построенного с использованием моркови, Эмануэль приносит улыбку каждому смотрящему.

Парень, используя свой талант и имея неординарные и гениальные взгляды, создает образы из вещей, которые он находит дома.

Что касается того, что вдохновило инстаграмного комика начать, Эмануэль говорит, что в первую очередь его внимание привлекли наряды знаменитостей на показах мод.

«Я заметил, что некоторые вещи в мире моды были действительно настолько абсурдны, и в своем уме я воссоздал их с материалом, который у меня был дома. Поэтому я решил открыть свой профиль и посходить с ума», — посмеялся Эмануэль.

Феррари также сказал, что его самое большое вдохновение — это семья Кардашьян и итальянский блогер Кьяра Ферраньи.

С таким количеством разных взглядов и множества людей, которые воссоздают пародии, Эмануэль предположил, что причина его большого следования была довольно проста.

«В Интернете ирония часто вирусная», — сказал он, указывая на свое собственное творчество.

В то время пока звезды и подписчики наслаждаются его пародиями, этот проект для Феррари является только хобби, поскольку он должен посвятить время университету.

«Я не знаю точно, куда все это приведет меня, но сейчас это то, чем мне так нравится заниматься и что я имею с удовольствием делать», — объяснил он.