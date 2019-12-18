Принц Гарри и Меган Маркл едва не погибли в авиакатастрофе



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В Великобритании рассекретили данные о недавнем полете герцога и герцогини Сассекских во Францию

По мнению специалистов, если бы столкновение произошло, все пассажиры могли погибнуть

Семейная поездка принца Гарри и Меган Маркл едва не обернулся трагедией. 24 августа герцог и герцогиня Сассекские вылетели из Ниццы в Лутон. В 14 милях от аэропорта их самолет чуть не столкнулся с беспилотником, который пролетел всего в 10 футах от борта. По мнению специалистов, если бы столкновение произошло, все пассажиры могли погибнуть.

«Если беспилотник ударит в лобовое стекло, он в лучшем случае нанесет травмы одному из членов экипажа, в худшем – может убить их. Он также может попасть в двигатель с тем же результатом, что и удар птицы. Эти беспилотники становятся все более серьезной проблемой. Они — настоящая беда для авиации», – рассказал пилот Терри Тозер.

Полиция Бедфордшира сразу же после чрезвычайного происшествия завела дело, но отыскать владельца дрона так и не удалось. Супруги о том случае умолчали, поскольку не хотели привлекать излишнее внимание к поездке.