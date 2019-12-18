  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Принц Гарри и Меган Маркл едва не погибли в авиакатастрофе

    • Розсилка
    <p>В Великобритании рассекретили данные о недавнем полете герцога и герцогини Сассекских во Францию</p> <div></div> - Принц Гарри и Меган Маркл едва не погибли в авиакатастрофе

    В Великобритании рассекретили данные о недавнем полете герцога и герцогини Сассекских во Францию

    По мнению специалистов, если бы столкновение произошло, все пассажиры могли погибнуть

    Семейная поездка принца Гарри и Меган Маркл едва не обернулся трагедией. 24 августа герцог и герцогиня Сассекские вылетели из Ниццы в Лутон. В 14 милях от аэропорта их самолет чуть не столкнулся с беспилотником, который пролетел всего в 10 футах от борта. По мнению специалистов, если бы столкновение произошло, все пассажиры могли погибнуть.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Принц Гарри и Меган Маркл едва не погибли в авиакатастрофе
    Принц Гарри и Меган Маркл едва не погибли в авиакатастрофе
    Принц Гарри и Меган Маркл едва не погибли в авиакатастрофе
    Принц Гарри и Меган Маркл едва не погибли в авиакатастрофе
    Принц Гарри и Меган Маркл едва не погибли в авиакатастрофе
    Принц Гарри и Меган Маркл едва не погибли в авиакатастрофе
    Принц Гарри и Меган Маркл едва не погибли в авиакатастрофе

    «Если беспилотник ударит в лобовое стекло, он в лучшем случае нанесет травмы одному из членов экипажа, в худшем – может убить их. Он также может попасть в двигатель с тем же результатом, что и удар птицы. Эти беспилотники становятся все более серьезной проблемой. Они — настоящая беда для авиации», – рассказал пилот Терри Тозер.

    Полиция Бедфордшира сразу же после чрезвычайного происшествия завела дело, но отыскать владельца дрона так и не удалось. Супруги о том случае умолчали, поскольку не хотели привлекать излишнее внимание к поездке.

    знаменитости Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ