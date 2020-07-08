Ким Кардашьян окрасилась в красный и смутила фанатов огромной грудью (фото)



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39-летняя американская звезда телешоу Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian/

Звезда вызвала бурные эмоции фанатов

39-летняя американская звезда телешоу Ким Кардашьян похвасталась знаменитыми формами. Телезвезда надела топ, который едва прикрывал ее пышный бюст.

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» не упускает возможности продемонстрировать достоинства своей фигуры. Ким часто выбирает откровенные наряды, несмотря на то что ее мужу это не нравится.

instagram.com/kimkardashian/

Канье Уэст утверждает, что его расстраивает нарочитая сексуальность жены. Однако инстадива остается верна себе и своему стилю. Более того, даже обычные селфи Ким удается сделать очень горячими.

Возлюбленная рэпера сегодня опубликовала новое фото, вызвавшее ажиотаж. Кардашьян позировала в топе на голое тело. Звезда расстегнула все пуговицы, кроме одной, так, что получилось экстремальное декольте. Бюст Ким забрал на себя всё внимание, несмотря на ее яркие волосы и очаровательную мимику.