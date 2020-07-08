Ким Кардашьян окрасилась в красный и смутила фанатов огромной грудью (фото)
Звезда вызвала бурные эмоции фанатов
39-летняя американская звезда телешоу Ким Кардашьян похвасталась знаменитыми формами. Телезвезда надела топ, который едва прикрывал ее пышный бюст.
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» не упускает возможности продемонстрировать достоинства своей фигуры. Ким часто выбирает откровенные наряды, несмотря на то что ее мужу это не нравится.
Канье Уэст утверждает, что его расстраивает нарочитая сексуальность жены. Однако инстадива остается верна себе и своему стилю. Более того, даже обычные селфи Ким удается сделать очень горячими.
Возлюбленная рэпера сегодня опубликовала новое фото, вызвавшее ажиотаж. Кардашьян позировала в топе на голое тело. Звезда расстегнула все пуговицы, кроме одной, так, что получилось экстремальное декольте. Бюст Ким забрал на себя всё внимание, несмотря на ее яркие волосы и очаровательную мимику.