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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян окрасилась в красный и смутила фанатов огромной грудью (фото)

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    39-летняя американская звезда телешоу Ким Кардашьян - Ким Кардашьян окрасилась в красный и смутила фанатов огромной грудью (фото)
    39-летняя американская звезда телешоу Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Звезда вызвала бурные эмоции фанатов

    39-летняя американская звезда телешоу Ким Кардашьян похвасталась знаменитыми формами. Телезвезда надела топ, который едва прикрывал ее пышный бюст.

    Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» не упускает возможности продемонстрировать достоинства своей фигуры. Ким часто выбирает откровенные наряды, несмотря на то что ее мужу это не нравится.

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    instagram.com/kimkardashian/

    Канье Уэст утверждает, что его расстраивает нарочитая сексуальность жены. Однако инстадива остается верна себе и своему стилю. Более того, даже обычные селфи Ким удается сделать очень горячими.

    Возлюбленная рэпера сегодня опубликовала новое фото, вызвавшее ажиотаж. Кардашьян позировала в топе на голое тело. Звезда расстегнула все  пуговицы, кроме одной, так, что получилось экстремальное декольте. Бюст Ким забрал на себя всё внимание, несмотря на ее яркие волосы и очаровательную мимику.

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    знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес селфи Канье Уэст
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