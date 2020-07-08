Опубликован рейтинг лучших фантастических фильмов всех времен
Победители оказались весьма неожиданными
Эксперты издания Indiewire, посвященного миру кино, составило рейтинг из лучших фантастических фильмов за всю историю кинематографа. Стоит отметить, что в рейтинг попали не только фильмы, но и полнометражная мультипликация. Как выразились сами эксперты, все представленные проекты можно смело назвать триумфом воображения и построения мира.
Но, как это часто и бывает с громкими рейтингами, результат получился неоднозначный. Лидером оказался проект Ингмара Бергмана 1957 года под названием «Седьмая печать». По сюжету уставший от жизни рыцарь должен сыграть партию в шахматы со смертью.
На втором месте мультфильм «Унесенные призраками», созданный гениальным Хаяо Миядзаки. Проект, безусловно, хорош, но достоин ли он попасть в этот рейтинг — вопрос спорный.
Третью строку занимает фильм «Волшебник страны Оз» снятый аж в 1939 году. Неужели за столько лет и вправду не было более достойных проектов, чем экранизация сказки, которая по своей сути также далека от фантастики?
Далее расположись фильмы «Быть Джоном Малковичем», «Сказки туманной луны после дождя», «Красавица и чудовище», «Лабиринт Фавна», «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни», «Властелин колец: Братство кольца» и «День сурка».