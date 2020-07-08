Испражнилась на кровать. Джонни Депп шокировал подробностями семейной жизни с Эмбер Херд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд

Актер по-прежнему отрицает, что когда-либо бил Херд и с любовью называет ее «расчетливой, самовлюбленной социопаткой»

Вчера в Лондоне начался судебный процесс по делу Джонни Деппа против издания The Sun: актер пытается оспорить материал, опубликованный после его расставания с Эмбер Херд, в котором Деппа назвали монстром, избивающим жену. Рассмотрение дела будет длиться три недели, а на первом заседании присутствовали сами Джонни и Эмбер, пути которых впервые пересеклись после трех лет заочных скандалов и медиавойн.

Джонни поведал судье много деталей своего несчастливого брака с Эмбер, включая историю, из-за которой он решил развестись. Терпение Деппа лопнуло после того, как жена испражнилась на его кровать, устроив такой извращенный пранк вместе со своей подругой. Эмбер считала это безобидной шуткой, а ее муж понял, что с их браком пора заканчивать.

Актер по-прежнему отрицает, что когда-либо бил Херд и с любовью называет ее «расчетливой, самовлюбленной социопаткой».

«Это одно из моих главных убеждений: я никогда бы не ударил женщину — ни при каких обстоятельствах, ни в какой ситуации. Я считаю это недопустимым, этого никогда бы не произошло», - рассказал Джонни Депп.

Зато сама Херд, по словам Деппа, часто применяла к нему физическую силу: в 2014-м била его по лицу на борту частного самолета, а в 2015-м швырнула в мужа бутылку водки, которая рассекла его палец. Фотографии окровавленной руки Джонни показал в суде.

Кроме того, Депп обнародовал аудиозаписи, на которых Херд признается, что била его в челюсть, и говорит, что ему все равно никто не поверит. Из-за этого, к слову, от Эмбер отвернулась ее подруга и потенциальный свидетель.

В свою очередь актриса называет экс-супруга жестоким абьюзером, который часто нападал на нее, будучи под влиянием алкоголя и наркотиков. Свою зависимость Депп признал и даже уточнил, что перепробовал все известные вещества еще в подростковом возрасте, но утверждает, что никогда не бил жену даже под их влиянием. В качестве доказательства своей правоты Эмбер предоставила видео, на котором прилично выпивший Джонни громит кухню. В соцсетях его сочли неубедительным, поскольку Херд ведет себя слишком спокойно для жертвы регулярного абьюза, а от поведения Деппа страдают только неодушевленные предметы.