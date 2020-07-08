Американская телеведущая случайно показала грудь супермодели (фото)



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Американская супермодель Крисси Тейген

На публикацию ведущей Fox News внимание обратила сама Тейген

Телеведущая Fox News Жанин Пирро в своем Twitter выложила фотографию в защитной маске и случайно показала двум миллионам своих подписчиков грудь популярной модели и телеведущей Крисси Тейген. Изображение девушки топлес было открыто на телефоне Пирро.

На публикацию ведущей Fox News внимание обратила сама Тейген, репостнув ее запись с комментарием: «Жанин, почему моя грудь у тебя на экране?» Люди в комментариях отметили, что также хотят знать ответ на этот вопрос. Сама Пирро пока не объяснила произошедшее.

Ранее сообщалось, что супермодель Крисси Тейген сделает операцию по удалению грудных имплантатов.

«Я собираюсь вытащить их! В течение многих лет они были прекрасны, но я это переросла. Мне бы очень хотелось застегнуть молнию на платье своего размера и комфортно лежать на животе. Не беспокойтесь обо мне! Все хорошо. У меня по-прежнему будет грудь — простой жир, чем она в первую очередь и является. Дурацкая, волшебная сумка с жиром», - объяснила модель