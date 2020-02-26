Ким Кардашьян подралась с сестрой Кортни в эфире скандального шоу (видео)



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39-летняя Ким Кардашьян cерьезно поссорилась со своей 40-летней сестрой Кортни

Конфликт двух родственниц привел к драке

Клан Кардашьян продолжает эпатировать зрителей в новом сезоне собственного реалити «Семейство Кардашьян». На этот раз Ким и Кортни решили показать провокационный эпизод из своей личной жизни. Родственницы едва не травмировали друг друга во время выяснения отношений.

По ролику видно, что Кортни спровоцировала Ким на агрессивную выходку. «Тебе нечего мне сказать», - прокричала старшая из клана Кардашьян и швырнула в сестру бутылку с кокосовым напитком.

Жена Канье Уэста мгновенно отразила выпад Кортни. «Не подходи ко мне больше», - резко заявила Ким и со всей силы замахнулась на родственницу.

Кендалл Дженнер и Хлои Кардашьян оказались втянуты в семейную драму. «Она не может просто сидеть сложа руки и говорить: «Ладно, я ошибалась», - рассудила топ-модель во время беседы с сестрой.