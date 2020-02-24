Ким Кардашьян в платье-невидимке снялась в пикантной фотосессии
39-летняя Ким Кардашьян представила новинку своего бельевого бренда Skims
instagram.com/skims/
Звезда реалити-шоу всегда сама первой примеряет изделия
39-летняя Ким Кардашьян надела облегающее платье-невидимку, которое словно стало ее второй кожей. Нюдовый оттенок наряда только дополнил это ощущение.
Платье с эффектом пуш-апа подчеркнуло пышный бюст звезды, а облегающий силуэт соблазнительно выделил ее фигуру. Ким рекомендует носить такой маленький «функциональный и сексуальный» секрет под любое платье.
instagram.com/skims/
Бренд супруги Канье Уэста производит корректирующие нижнее белье, с помощью которого буквально любая может превратиться в модель. Ким с легкостью демонстрирует все это на собственном примере, нарушая запрет мужа на откровенные фото.