Ким Кардашьян в платье-невидимке снялась в пикантной фотосессии



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39-летняя Ким Кардашьян представила новинку своего бельевого бренда Skims instagram.com/skims/

Звезда реалити-шоу всегда сама первой примеряет изделия

39-летняя Ким Кардашьян надела облегающее платье-невидимку, которое словно стало ее второй кожей. Нюдовый оттенок наряда только дополнил это ощущение.

Платье с эффектом пуш-апа подчеркнуло пышный бюст звезды, а облегающий силуэт соблазнительно выделил ее фигуру. Ким рекомендует носить такой маленький «функциональный и сексуальный» секрет под любое платье.

Бренд супруги Канье Уэста производит корректирующие нижнее белье, с помощью которого буквально любая может превратиться в модель. Ким с легкостью демонстрирует все это на собственном примере, нарушая запрет мужа на откровенные фото.