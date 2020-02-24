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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в платье-невидимке снялась в пикантной фотосессии

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    <p>39-летняя Ким Кардашьян представила новинку своего бельевого бренда Skims</p> <div></div> - Ким Кардашьян в платье-невидимке снялась в пикантной фотосессии

    39-летняя Ким Кардашьян представила новинку своего бельевого бренда Skims

    instagram.com/skims/

    Звезда реалити-шоу всегда сама первой примеряет изделия

    39-летняя Ким Кардашьян надела облегающее платье-невидимку, которое словно стало ее второй кожей. Нюдовый оттенок наряда только дополнил это ощущение.

    Платье с эффектом пуш-апа подчеркнуло пышный бюст звезды, а облегающий силуэт соблазнительно выделил ее фигуру. Ким рекомендует носить такой маленький «функциональный и сексуальный» секрет под любое платье.

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    Ким Кардашьян в платье-невидимке снялась в пикантной фотосессии
    Ким Кардашьян в платье-невидимке снялась в пикантной фотосессии
    Ким Кардашьян в платье-невидимке снялась в пикантной фотосессии
    Ким Кардашьян в платье-невидимке снялась в пикантной фотосессии
    Ким Кардашьян в платье-невидимке снялась в пикантной фотосессии
    Ким Кардашьян в платье-невидимке снялась в пикантной фотосессии
    Ким Кардашьян в платье-невидимке снялась в пикантной фотосессии
    instagram.com/skims/

    Бренд супруги Канье Уэста производит корректирующие нижнее белье, с помощью которого буквально любая может превратиться в модель. Ким с легкостью демонстрирует все это на собственном примере, нарушая запрет мужа на откровенные фото.

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