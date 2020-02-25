Кендалл Дженнер в экстремальном мини без белья восхитила фанатов



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24-летняя звезда предстала в очередном эффектном образе Фото: instagram.com/kendalljenner/

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Фэшн-фотограф Грег Суолс, снимающий обложки топовых мировых журналов, устроил новую фотосессию Кендалл Дженнер. Брюнетка позировала для бренда Versace. Хрупкая модель была одета в серебристое мини-платье, расшитое пайетками и камнями. Отсутствие бюстгальтера придало платью соблазнительную пикантность. Накануне она прошлась по подиуму в этом же образе.

Акцентами лаконичного образа стали винтажные серьги и множество массивных колец на изящных пальцах Дженнер. Снимки модели восхитили ее поклонников. «У тебя идеальное лицо, ты знаешь?», «Ты - мечта», «Глаза притягивают», «Хватит быть такой совершенной», - написали фолловеры.