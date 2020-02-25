  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Кендалл Дженнер в экстремальном мини без белья восхитила фанатов

    • Розсилка
    <p>24-летняя звезда предстала в очередном эффектном образе</p> <div></div> - Кендалл Дженнер в экстремальном мини без белья восхитила фанатов

    24-летняя звезда предстала в очередном эффектном образе

    Фото: instagram.com/kendalljenner/

    Младшая сестра Ким Кардашьян нарядилась в ультракороткое платье

    Фэшн-фотограф Грег Суолс, снимающий обложки топовых мировых журналов, устроил новую фотосессию Кендалл Дженнер. Брюнетка позировала для бренда Versace. Хрупкая модель была одета в серебристое мини-платье, расшитое пайетками и камнями. Отсутствие бюстгальтера придало платью соблазнительную пикантность. Накануне она прошлась по подиуму в этом же образе.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Кендалл Дженнер в экстремальном мини без белья восхитила фанатов
    Кендалл Дженнер в экстремальном мини без белья восхитила фанатов
    Кендалл Дженнер в экстремальном мини без белья восхитила фанатов
    Кендалл Дженнер в экстремальном мини без белья восхитила фанатов
    Кендалл Дженнер в экстремальном мини без белья восхитила фанатов
    Кендалл Дженнер в экстремальном мини без белья восхитила фанатов
    Кендалл Дженнер в экстремальном мини без белья восхитила фанатов
    Фото: instagram.com/kendalljenner/

    Акцентами лаконичного образа стали винтажные серьги и множество массивных колец на изящных пальцах Дженнер. Снимки модели восхитили ее поклонников. «У тебя идеальное лицо, ты знаешь?», «Ты - мечта», «Глаза притягивают», «Хватит быть такой совершенной», - написали фолловеры.

     Читайте также: Работа, любовь, семья и отдых Юрия Горбунова. Интервью с самым популярным телеведущим страны

     

    знаменитости модель самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ