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    Шоу-биз

    Кортни Кардашьян в слишком пикантном наряде позировала у плиты (фото)

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    <p>Старшая сестра Ким Кардашьян предстала в новой горячей съемке</p> - Кортни Кардашьян в слишком пикантном наряде позировала у плиты (фото)

    Старшая сестра Ким Кардашьян предстала в новой горячей съемке

    Фото: instagram.com/kourtneykardash/

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позировала на собственной кухне

    40-летняя Кортни Кардашьян примерила ультраоткровенный наряд из винтажной коллекции бренда Roberto Cavalli. Платье в пол оставило полностью обнаженной спину модели и даже приоткрыло ее ягодицы. Насыщенный зеленый цвет в сочетании с темно-зелеными пайетками смотрелся очень соблазнительно на знаменитости. Кортни была запечатлена около плиты.

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    Кортни Кардашьян в слишком пикантном наряде позировала у плиты (фото)
    Кортни Кардашьян в слишком пикантном наряде позировала у плиты (фото)
    Кортни Кардашьян в слишком пикантном наряде позировала у плиты (фото)
    Кортни Кардашьян в слишком пикантном наряде позировала у плиты (фото)
    Фото: instagram.com/kourtneykardash/

    «На огне у нее варились ингредиенты для вкусного напитка. «Готовлю чай для поднятия настроения», – написала Кардашьян в Instagram.

    Минималистичный дизайн кухни стал идеальным обрамлением для образа сестры Ким Кардашьян. Кортни почти отказалась от макияжа, чтобы ничего не отвлекало от ее аутфита.

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