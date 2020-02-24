Кортни Кардашьян в слишком пикантном наряде позировала у плиты (фото)



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Старшая сестра Ким Кардашьян предстала в новой горячей съемке Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позировала на собственной кухне

40-летняя Кортни Кардашьян примерила ультраоткровенный наряд из винтажной коллекции бренда Roberto Cavalli. Платье в пол оставило полностью обнаженной спину модели и даже приоткрыло ее ягодицы. Насыщенный зеленый цвет в сочетании с темно-зелеными пайетками смотрелся очень соблазнительно на знаменитости. Кортни была запечатлена около плиты.

«На огне у нее варились ингредиенты для вкусного напитка. «Готовлю чай для поднятия настроения», – написала Кардашьян в Instagram.

Минималистичный дизайн кухни стал идеальным обрамлением для образа сестры Ким Кардашьян. Кортни почти отказалась от макияжа, чтобы ничего не отвлекало от ее аутфита.