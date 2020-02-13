Елена Кравец снялась в рекламе ювелирного бренда без Владимира Зеленского
Фолловеры Кравец обрадовались ее возвращению
Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец, которая неоднократно заявляла, что не интересуется, в отличие от своих коллег, политикой, вернулась в рекламу ювелирных изделий. Что правда, на этот раз без Владимира Зеленского.
Свежее промо с участием Кравец появилось на ее странице в Instagram и стало первым постом актрисы за последние несколько недель.
На кадре Кравец позировала в синем платье без белья и большим декольте. На фоне кроме пятен света ничего не видно. Образ Елена дополнила золотыми украшениями.
Так выглядела реклама торговой марки с Владимиром Зеленским:
В комментариях к посту знаменитость рассуждает на тему того, что такое любовь. Именно любовь является частью слогана рекламной кампании.
В комментариях фолловеры Кравец обрадовались ее возвращению. Конечно, не упустили возможности пошутить на тему участия в рекламе Владимира Зеленского: «А президент когда будет?», «Вова тоже в рекламе?» - смеются под снимком.