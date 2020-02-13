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    Елена Кравец снялась в рекламе ювелирного бренда без Владимира Зеленского

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    Елена Кравец снялась в рекламе ювелирного бренда без Владимира Зеленского

    Фолловеры Кравец обрадовались ее возвращению

    Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец, которая неоднократно заявляла, что не интересуется, в отличие от своих коллег, политикой, вернулась в рекламу ювелирных изделий. Что правда, на этот раз без Владимира Зеленского.

    Свежее промо с участием Кравец появилось на ее странице в Instagram и стало первым постом актрисы за последние несколько недель.

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    Елена Кравец

    На кадре Кравец позировала в синем платье без белья и большим декольте. На фоне кроме пятен света ничего не видно. Образ Елена дополнила золотыми украшениями.

    Так выглядела реклама торговой марки с Владимиром Зеленским:

    В комментариях к посту знаменитость рассуждает на тему того, что такое любовь. Именно любовь является частью слогана рекламной кампании.

    В комментариях фолловеры Кравец обрадовались ее возвращению. Конечно, не упустили возможности пошутить на тему участия в рекламе Владимира Зеленского: «А президент когда будет?», «Вова тоже в рекламе?» - смеются под снимком.

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