70-летний Поплавский в окружении полуобнаженных девиц выступил на «Украинской песни года» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Поющий ректор» традиционно выступил с большим балетом Фото: Главком

Атором идеи, меценатом, генеральным продюсером и владельцем торговой марки «Украинская песня года» является Поплавский

2 февраля в Национальном дворце искусств «Украина» прошла торжественная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Украинская песня года». Проект осуществил громкий рестарт после длительного перерыва.

Продюсером шоу снова выступил ректор Национального университета культуры Михаил Поплавский. Но на этот раз он сделал это вместе с поп-идолом Олегом Винником и в коллаборации с каналом «1 + 1».

На сцене 70-летний «поющий ректор» в окружении полуобнаженных молоденьких девушек представил две свои динамические песни.

Отметим, что награды получили NK, Khayat, Tarabarova, Виталий Козловский, Laud, Dilemma, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Taюне, Mélovin, Dzidzio, Александр Пономарев, Нина Матвиенко, Michelle Andrade, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская. Кроме исполнителей были отмечены поэты и композиторы. Их роль в Украине всегда до сих пор недооценивали.

Подробнее о событии - в большом репортаже «Главкома»