Ким Кардашьян показала, какой ее видит муж по утрам (фото)
39-летняя телезвезда показала, как выглядит ранним утром
Звезда нанесла сексуальный макияж, восхитивший поклонников
39-летняя инстадива Ким Кардашьян старается великолепно выглядеть не только на вечерних мероприятиях, но и в домашней обстановке. Проснувшись рано утром, звезда реалити-шоу сделала привела себя в порядок и сделала селфи.
Жена Канье Уэста поделилась снимком с поклонниками. «Селфи ранним утром», - подписала она кадр. Фанаты пришли в восторг от образа модели. «Какая ты шикарная», «Соблазнительный макияж», «Пантера», «Твой супруг - счастливчик», «Очень сексуальный мейкап», «Мое вдохновение», - высказались подписчики.
Ранее Ким Кардашьян в бикини устроила горячую фотосессию на берегу океана.
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