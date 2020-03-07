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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян показала, какой ее видит муж по утрам (фото)

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    <p>39-летняя телезвезда показала, как выглядит ранним утром</p> <div></div> - Ким Кардашьян показала, какой ее видит муж по утрам (фото)

    39-летняя телезвезда показала, как выглядит ранним утром

    instagram.com/kimkardashian

    Звезда нанесла сексуальный макияж, восхитивший поклонников

    39-летняя инстадива Ким Кардашьян старается великолепно выглядеть не только на вечерних мероприятиях, но и в домашней обстановке. Проснувшись рано утром, звезда реалити-шоу сделала привела себя в порядок и сделала селфи.

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    Утренний макияж Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian

    Жена Канье Уэста поделилась снимком с поклонниками. «Селфи ранним утром», - подписала она кадр. Фанаты пришли в восторг от образа модели. «Какая ты шикарная», «Соблазнительный макияж», «Пантера», «Твой супруг - счастливчик», «Очень сексуальный мейкап», «Мое вдохновение», - высказались подписчики.

    Ранее Ким Кардашьян в бикини устроила горячую фотосессию на берегу океана.

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    Ким Кардашьян показала, какой ее видит муж по утрам (фото)
    Ким Кардашьян показала, какой ее видит муж по утрам (фото)
    Ким Кардашьян показала, какой ее видит муж по утрам (фото)
    Ким Кардашьян показала, какой ее видит муж по утрам (фото)
    Ким Кардашьян показала, какой ее видит муж по утрам (фото)
    Ким Кардашьян показала, какой ее видит муж по утрам (фото)
    instagram.com/kimkardashian

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    знаменитости Кардашьян селфи
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