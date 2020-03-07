Ким Кардашьян показала, какой ее видит муж по утрам (фото)



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39-летняя телезвезда показала, как выглядит ранним утром instagram.com/kimkardashian

Звезда нанесла сексуальный макияж, восхитивший поклонников

39-летняя инстадива Ким Кардашьян старается великолепно выглядеть не только на вечерних мероприятиях, но и в домашней обстановке. Проснувшись рано утром, звезда реалити-шоу сделала привела себя в порядок и сделала селфи.

Утренний макияж Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian

Жена Канье Уэста поделилась снимком с поклонниками. «Селфи ранним утром», - подписала она кадр. Фанаты пришли в восторг от образа модели. «Какая ты шикарная», «Соблазнительный макияж», «Пантера», «Твой супруг - счастливчик», «Очень сексуальный мейкап», «Мое вдохновение», - высказались подписчики.

Ранее Ким Кардашьян в бикини устроила горячую фотосессию на берегу океана.