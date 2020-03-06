  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Певица Граймс впервые рассказала о беременности от Илона Маска

    • Розсилка
    <p>31-летняя певица Клэр Буше, известная под псевдонимом Граймс, рассказала о своей беременности</p> <div></div> - Певица Граймс впервые рассказала о беременности от Илона Маска

    31-летняя певица Клэр Буше, известная под псевдонимом Граймс, рассказала о своей беременности

    Влюбленные вместе уже два года

    Популярная канадская певица Граймс подтвердила, что отцом ребенка является 48-летний изобретатель Илон Маск. Артистка поведала историю их отношений По словам Клэр, она счастлива с Илоном, но этот роман принес ей немало проблем. Когда репутация Маска начала стремительно падать из-за обвинений в мошенничестве и употреблении наркотиков, это отразилось на карьере певицы. Граймс призналась, что для нее это стало настоящим шоком.

     «Никто мне не верит, но я правда не понимала, во что ввязалась. Я не злюсь, но не думала, что всё окажется настолько серьезно. Всё ужасное, что произошло с моим бойфрендом, омрачило мою карьеру», – поделилась певица.

    Клэр полностью поддерживает Илона. Она восхищается любимым мужчиной и считает, что тот решает проблемы, которые не под силу решить правительству. Граймс сравнила Маска с американским политиком и общественным деятелем Берни Сандерсом, считая, что они оба хотят спасти планету.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Певица Граймс впервые рассказала о беременности от Илона Маска
    Певица Граймс впервые рассказала о беременности от Илона Маска
    Певица Граймс впервые рассказала о беременности от Илона Маска
    Певица Граймс впервые рассказала о беременности от Илона Маска
    Певица Граймс впервые рассказала о беременности от Илона Маска
    Певица Граймс впервые рассказала о беременности от Илона Маска
    Певица Граймс впервые рассказала о беременности от Илона Маска
    instagram.com/grimes/

    «Цели моего парня и цели Берни, мне кажется, очень схожи. Они пытаются решить экологические проблемы с минимальным ущербом для людей. Но не обходится без нюансов», - рассказала звезда.

     Читайте также: Настя Каменских в топе восхитила поклонников сексуальными танцами (видео)

     

    знаменитости певица Илон Маск шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ