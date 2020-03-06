Певица Граймс впервые рассказала о беременности от Илона Маска



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31-летняя певица Клэр Буше, известная под псевдонимом Граймс, рассказала о своей беременности

Влюбленные вместе уже два года

Популярная канадская певица Граймс подтвердила, что отцом ребенка является 48-летний изобретатель Илон Маск. Артистка поведала историю их отношений По словам Клэр, она счастлива с Илоном, но этот роман принес ей немало проблем. Когда репутация Маска начала стремительно падать из-за обвинений в мошенничестве и употреблении наркотиков, это отразилось на карьере певицы. Граймс призналась, что для нее это стало настоящим шоком.

«Никто мне не верит, но я правда не понимала, во что ввязалась. Я не злюсь, но не думала, что всё окажется настолько серьезно. Всё ужасное, что произошло с моим бойфрендом, омрачило мою карьеру», – поделилась певица.

Клэр полностью поддерживает Илона. Она восхищается любимым мужчиной и считает, что тот решает проблемы, которые не под силу решить правительству. Граймс сравнила Маска с американским политиком и общественным деятелем Берни Сандерсом, считая, что они оба хотят спасти планету.

«Цели моего парня и цели Берни, мне кажется, очень схожи. Они пытаются решить экологические проблемы с минимальным ущербом для людей. Но не обходится без нюансов», - рассказала звезда.