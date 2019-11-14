Ким Кардашьян раскрыла секрет своей огромной груди: откровенное видео



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Ким Кардашьян продемонстрировала свою бьюти-новинку Фото: instagram.com/kimkardashian/

39-летняя звезда реалити-шоу показала провокационные кадры модели топлес

Бизнесвумен и фотомодель Ким Кардашьян одной из первых стала носить откровенные наряды без бюстье. По признанию Кардашьян, раньше она использовала обычный малярный скотч, чтобы обеспечить идеальную поддержку декольте. Но он не предназначен для этого. Скотч больно отдирать от груди, в итоге Кардашьян часто повреждала нежную кожу.

Представительница известного телесемейства запустила бьюти-новинку в рамках своего бренда SKIMS body. Эта специальная лента для поддержки груди. Она выпускается в трех цветовых вариантах – для различных оттенков кожи.

«Я покажу вам, как заклеить ваши груди лентой, это то, что я использовала в течение многих лет. В основном лента работает как лиф, когда бюстгальтер просто не подходит, особенно если вы носите блейзер без рубашки и платья с низким вырезом», - отметила Ким.

Супруга рэпера Канье Уэста опубликовала видео, на котором ее помощница предстала топлес. Соски скрыли специальные накладки, которые тоже есть в линейке. После этого Ким отрезала кусок ленты и легкими движениями наклеила ее на грудь. Ким надела на девушку блейзер и показала, как область ее декольте красиво выглядит без бюстгальтера.

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