Из «Симпсонов» на платформе Disney+ пропал эпизод с участием Майкла Джексона



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В марте 2019 года HBO выпустили документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором сразу несколько мужчин, в детстве и юности знакомых с Майклом Джексоном, рассказали о сексуальных домогательствах со стороны артиста

Решение было принято из-за резонанса, вызванного фильмом HBO «Покидая Неверленд», в котором несколько мужчин обвинили поп-короля в том, что тот растлил их, когда они были детьми

На стриминговом сервисе Disney+ впервые в истории выложили всю библиотеку серий мультипликационного сериала «Симпсоны», однако в ней нет одного эпизода – того, в котором участвовал Майкл Джексон. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Серия «Совершенно безумный папа» (Stark Raving Dad) вышла в 1991 году. Она открывала третий сезон сериала и стала впоследствии одной из самых любимых серий у фанатов вселенной «Симпсонов». Майкл Джексон не был официальным участником съемок (в частности, его имя не указано в официальных титрах), однако же король поп-музыки озвучивает персонажа Лена Комповски, которого Гомер Симпсон встречает в психиатрической больнице.

По данным издания, Disney не отвечает на многочисленные запросы со стороны прессы с просьбой прокомментировать решение. Кто именно решил не выкладывать первый эпизод третьего сезона, также неизвестно.

Сейчас третий сезон начинается с серии «Лиза едет в Вашингтон» (Mr. Lisa Goes to Washington), которая раньше была второй.