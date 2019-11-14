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    Шоу-биз

    Из «Симпсонов» на платформе Disney+ пропал эпизод с участием Майкла Джексона

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    <p>В марте 2019 года HBO выпустили документальный фильм &laquo;Покидая Неверленд&raquo;, в котором сразу несколько мужчин, в детстве и юности знакомых с Майклом Джексоном, рассказали о сексуальных домогательствах со стороны артиста</p> <div></div> - Из «Симпсонов» на платформе Disney+ пропал эпизод с участием Майкла Джексона

    В марте 2019 года HBO выпустили документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором сразу несколько мужчин, в детстве и юности знакомых с Майклом Джексоном, рассказали о сексуальных домогательствах со стороны артиста

    Решение было принято из-за резонанса, вызванного фильмом HBO «Покидая Неверленд», в котором несколько мужчин обвинили поп-короля в том, что тот растлил их, когда они были детьми

    На стриминговом сервисе Disney+ впервые в истории выложили всю библиотеку серий мультипликационного сериала «Симпсоны», однако в ней нет одного эпизода – того, в котором участвовал Майкл Джексон. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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    Из «Симпсонов» на платформе Disney+ пропал эпизод с участием Майкла Джексона
    Из «Симпсонов» на платформе Disney+ пропал эпизод с участием Майкла Джексона
    Из «Симпсонов» на платформе Disney+ пропал эпизод с участием Майкла Джексона
    Из «Симпсонов» на платформе Disney+ пропал эпизод с участием Майкла Джексона
    Из «Симпсонов» на платформе Disney+ пропал эпизод с участием Майкла Джексона
    Из «Симпсонов» на платформе Disney+ пропал эпизод с участием Майкла Джексона
    Из «Симпсонов» на платформе Disney+ пропал эпизод с участием Майкла Джексона
    Из «Симпсонов» на платформе Disney+ пропал эпизод с участием Майкла Джексона
    Из «Симпсонов» на платформе Disney+ пропал эпизод с участием Майкла Джексона
    Из «Симпсонов» на платформе Disney+ пропал эпизод с участием Майкла Джексона

    Серия «Совершенно безумный папа» (Stark Raving Dad) вышла в 1991 году. Она открывала третий сезон сериала и стала впоследствии одной из самых любимых серий у фанатов вселенной «Симпсонов». Майкл Джексон не был официальным участником съемок (в частности, его имя не указано в официальных титрах), однако же король поп-музыки озвучивает персонажа Лена Комповски, которого Гомер Симпсон встречает в психиатрической больнице.

    По данным издания, Disney не отвечает на многочисленные запросы со стороны прессы с просьбой прокомментировать решение. Кто именно решил не выкладывать первый эпизод третьего сезона, также неизвестно.

    Сейчас третий сезон начинается с серии «Лиза едет в Вашингтон» (Mr. Lisa Goes to Washington), которая раньше была второй.

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