Ляшко подрался с Герусом в кофточке за 160 тысяч гривен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Радикал» Ляшко показал чувство стиля в неожиданной ситуации

Тип куртки-бомбера, в котором был Ляшко, изначально был создан для пилотов ВВС США во время Второй мировой войны, отличительной чертой, которого является резинки на рукавах и поясе

На днях, бывший народный депутат и лидер Радиальной партии Олег Ляшко дрался с депутатом от «Слуги народа», председателем комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом. По информации некоторых украинских СМИ Ляшко был одет в дорогой итальянский бомбер.

Отмечается, что во время драки на 46-летнем бывшем нардепе была куртка-бомбер от итальянского бренда Loro Piana, на 100% сделанная из кашемира.

Итальянский бренд Loro Piana выпускает одежду из шерсти мериноса, перуанской викуньи и кашемира класса люкс. Бомбер, в котором Ляшко дрался с Герусом, в интернет-магазине бренда стоит 5949 евро (161 634 грн). В наличии его сейчас нет, но поставки обещают с 14 по 20 ноября.

Отметим ответственное отношение Ляшко к делу. Ведь даже на концерте российской певицы шансона «радикал» был одет гораздо попроще.