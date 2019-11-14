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    Жизнь

    Ляшко подрался с Герусом в кофточке за 160 тысяч гривен

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    <p>&laquo;Радикал&raquo; Ляшко показал чувство стиля в неожиданной ситуации</p> <div></div> - Ляшко подрался с Герусом в кофточке за 160 тысяч гривен

    «Радикал» Ляшко показал чувство стиля в неожиданной ситуации

    Тип куртки-бомбера, в котором был Ляшко, изначально был создан для пилотов ВВС США во время Второй мировой войны, отличительной чертой, которого является резинки на рукавах и поясе

    На днях, бывший народный депутат и лидер Радиальной партии Олег Ляшко дрался с депутатом от «Слуги народа», председателем комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом. По информации некоторых украинских СМИ Ляшко был одет в дорогой итальянский бомбер.

    Отмечается, что во время драки на 46-летнем бывшем нардепе была куртка-бомбер от итальянского бренда Loro Piana, на 100% сделанная из кашемира.

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    Ляшко подрался с Герусом в кофточке за 160 тысяч гривен
    Ляшко подрался с Герусом в кофточке за 160 тысяч гривен

    Итальянский бренд Loro Piana выпускает одежду из шерсти мериноса, перуанской викуньи и кашемира класса люкс. Бомбер, в котором Ляшко дрался с Герусом, в интернет-магазине бренда стоит 5949 евро (161 634 грн). В наличии его сейчас нет, но поставки обещают с 14 по 20 ноября.

    Отметим ответственное отношение Ляшко к делу. Ведь даже на концерте российской певицы шансона «радикал» был одет гораздо попроще.

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