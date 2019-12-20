Ким Кардашьян скопировала откровенный образ Элизабет Тейлор (фото)
Авторы идеи подтвердили, что на создание образа вдохновила их легендарная Элизабет Тейлор
instagram.com/kimkardashian/
Телезвезда с пышными формами повторила образ знаменитой голливудской актрисы
Теледива Ким Кардашян снялась в глянцевой фотоссесии, для которой примерила на себя образ знаменитой голливудской актрисы Элизабет Тейлор. Детали образа составили длинное черное платье с очень глубоким декольте. Также 39-летняя модель попозировала в красном платье и белом жакете.
instagram.com/kimkardashian/
Над фотосессией для издания 7 Hollywood работали фотограф Аликс Малка и стилист Тьерри Мюглер. Авторы идеи подтвердили, что на создание образа вдохновила их легендарная Элизабет Тейлор.