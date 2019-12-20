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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян скопировала откровенный образ Элизабет Тейлор (фото)

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    <p>Авторы идеи подтвердили, что на создание образа вдохновила их легендарная Элизабет Тейлор</p> <div></div> - Ким Кардашьян скопировала откровенный образ Элизабет Тейлор (фото)

    Авторы идеи подтвердили, что на создание образа вдохновила их легендарная Элизабет Тейлор

    instagram.com/kimkardashian/

    Телезвезда с пышными формами повторила образ знаменитой голливудской актрисы

    Теледива Ким Кардашян снялась в глянцевой фотоссесии, для которой примерила на себя образ знаменитой голливудской актрисы Элизабет Тейлор. Детали образа составили длинное черное платье с очень глубоким декольте. Также 39-летняя модель попозировала в красном платье и белом жакете.

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    Ким Кардашьян скопировала откровенный образ Элизабет Тейлор (фото)
    Ким Кардашьян скопировала откровенный образ Элизабет Тейлор (фото)
    Ким Кардашьян скопировала откровенный образ Элизабет Тейлор (фото)
    Ким Кардашьян скопировала откровенный образ Элизабет Тейлор (фото)
    Ким Кардашьян скопировала откровенный образ Элизабет Тейлор (фото)
    instagram.com/kimkardashian/

    Над фотосессией для издания 7 Hollywood работали фотограф Аликс Малка и стилист Тьерри Мюглер. Авторы идеи подтвердили, что на создание образа вдохновила их легендарная Элизабет Тейлор.

     

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