Ким Кардашьян скопировала откровенный образ Элизабет Тейлор (фото)



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Авторы идеи подтвердили, что на создание образа вдохновила их легендарная Элизабет Тейлор instagram.com/kimkardashian/

Телезвезда с пышными формами повторила образ знаменитой голливудской актрисы

Теледива Ким Кардашян снялась в глянцевой фотоссесии, для которой примерила на себя образ знаменитой голливудской актрисы Элизабет Тейлор. Детали образа составили длинное черное платье с очень глубоким декольте. Также 39-летняя модель попозировала в красном платье и белом жакете.

Над фотосессией для издания 7 Hollywood работали фотограф Аликс Малка и стилист Тьерри Мюглер. Авторы идеи подтвердили, что на создание образа вдохновила их легендарная Элизабет Тейлор.