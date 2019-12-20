Сегодня Василию Слипаку исполнилось бы 45: что нужно знать о великом певце



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Самой любимой для Слипака была партия Мефистофеля в опере Ш. Гуно «Фауст». Отсюда появился позывной «Миф», с которым он воевал на передовой

Родился Василий Слипак во Львове 20 декабря 1974 года

Василий Слипак – всемирно известный украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий на Востоке Украины.

Большинство украинцев узнали о Василии Слипаке уже после его смерти. «Оперный певец, который умер на войне с Россией». Но что мы знаем о нем, как выдающемся певце, который на протяжении 20 лет прославлял украинскую культуру за границей?

«Скотч» собрал самые интересные факты из творческой карьеры Василия.

Василий Слипак с самого начала карьеры пленил зрителей своеобразным голосом и вокальной культурой. Ему, как правило, легко удавалось завладеть вниманием аудитории, поразить ее, вызвать у нее самую широкую гамму эмоций - удивление, вздохи, радость, восторг. Он был естественный, артистический на сцене.

Василий умел легко петь в ансамбле, в хоре, но было видно, что он солист. Ему присущи были культура голоса и совершенная сценическая игра, уверенность во фразировки, выразительная дикция, свободное владение техникой «mezza voce», умелое разложении динамических эффектов, свежесть, настоящий восторг сценическим образом.

Уникальный голос Слепака чрезвычайно гармонично сочетался с его телосложением. Он - высокий, привлекательной внешности, по-французски галантный - все это вызвало адекватную реакцию слушателей.

Эксперты восхищались голосом Слипака, отмечаю его уникальность. Сохраняясь рядом с меццо-сопрановым тембром, у него, естественно, рос баритон. Василий и разговаривал баритоном, и пел то баритоном, то меццо-сопрано, что является уникальным явлением. Диапазон его голоса - звуковой объем достигает от фа большой октавы до ля второй октавы - позволял выполнять мужские баритоновые партии, а также - высокие сопрановые, что является редким явлением в природе и вокальном искусстве.

Врачи-фониаторы обнаружил у Василия врожденные необычно длинные голосовые связки, чем и объясняется естественная красота и своеобразие его голоса.

В 1994 году немецкая певица Маргарет Шмиль, которая находилась с гастролями во Львове, прослушав Василия, подтвердила его незаурядные вокальные данные.

После победы в Клермон-Ферране (1994) французский критик сравнивал Василия Слепака с выдающимися звездами оперного искусства. Можно считать, что именно Франция и ее меломаны открыли и признали феномен украинского певца.

«Он дарит исключительный, редкий, неслыханный ранее вид пения. Очень одаренный сопранист, обладает тонким, умело безграничным, что просто сводит с ума - вибрато - полным могучей силы, неизвестно как вмещается в таком молодом певце. Никто, кажется, так не сумел бы спеть. Именно ему публика отдала свой приз. (1994, газета «La Montagne», Франция)», - писали критик во французской газете La Montagne в 1994 году.