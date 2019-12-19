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    Шоу-биз

    До и после: «отчаянная домохозяка» Ева Лонгория восхитила фанатов стройной фигурой (фото)

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    <p>Поклонники оценили старания Лонгории по достоинству</p> <div></div> - До и после: «отчаянная домохозяка» Ева Лонгория восхитила фанатов стройной фигурой (фото)

    Поклонники оценили старания Лонгории по достоинству

    instagram.com/evalongoria/

    На днях в Дубае прошел гала-вечер бренда косметики Huda Beauty

    Ева Лонгория на светском мероприятии поразила поклонников своей фигурой. Год назад у актрисы родился сын, поэтому забота о ребенке оказалась в приоритете. Работа над собой отошла на второй план, но Лонгория вернулась к тренировкам и продемонстрировала отличные результаты. Неудивительно, что для гала-вечера Ева выбрала облегающее платье, которое подчеркнуло все ее достоинства. 

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    До и после: «отчаянная домохозяка» Ева Лонгория восхитила фанатов стройной фигурой (фото)
    До и после: «отчаянная домохозяка» Ева Лонгория восхитила фанатов стройной фигурой (фото)
    До и после: «отчаянная домохозяка» Ева Лонгория восхитила фанатов стройной фигурой (фото)
    До и после: «отчаянная домохозяка» Ева Лонгория восхитила фанатов стройной фигурой (фото)
    До и после: «отчаянная домохозяка» Ева Лонгория восхитила фанатов стройной фигурой (фото)
    instagram.com/evalongoria/

    Он рассказал об этом в интервью Hollywoodlife. По словам Гранта, Ева хорошо справляется с силовыми тренировками, а правильное питание способствует улучшению результатов. Робертс считает, что женщины должны перестать считать беговую дорожку главным методом борьбы с лишним весом.

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