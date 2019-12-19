До пластических операций: Ким Кардашьян показала, как выглядела в начале карьеры



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На фото можно увидеть, что нос и губы изменили свою форму instagram.com/kimkardashian/

Звезда порадовала поклонников новым снимком

Уже ни для кого не секрет, что 39-летняя супруга рэпера Канье Уэста доверяет работу над своей внешностью пластическим хирургам. В связи с этим у многих возникает вопрос, как же Ким Кардашьян выглядела до многочисленных вмешательств.

Ответ можно найти на архивных фотографиях, которыми инстадива редко, но делится со своими подписчиками. Поздравляя с днем рождения свою подругу Трэйси Ромулус, Ким опубликовала в Инстаграме их общий снимок, сделанный в 2008 году - самом начале карьеры звезды реалити-шоу.

На фото можно увидеть, что нос и губы изменили свою форму