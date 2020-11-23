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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян снялась топлес в рекламе своего бренда духов (фото)

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    Инстадива Ким Кардашьян - Ким Кардашьян снялась топлес в рекламе своего бренда духов (фото)
    Инстадива Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Поклонников впечатлила новая публикация телезвезды

    Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст снялась в рекламной кампании новой линейки ароматов. На одном из размещенных в сети кадров Кардашьян позирует спиной к фотографу топлес, ее волосы заплетены в косу и украшены булавками с кристаллами. На другом кадре она запечатлена лицом к камере в облегающем купальнике из латекса цвета хаки.

    «Каждый кристалл уникален. Crystal Rose — великолепный цветочный аромат с янтарными восточными нотками, изысканный Crystal Vanilla подходит гурманам, а Peach — ярко-фруктовый, цветочный. Я люблю все три и меняю их в зависимости от настроения», — рассказала бизнеследи о своих духах.

    screenshot_8_36
    instagram.com/kimkardashian/

    Поклонников впечатлила новая публикация телезвезды. «Я хочу попробовать каждый. Уверена, они так же прекрасны, как их создательница», «Какая же ты красивая, будто молодеешь с каждым днем», «Самая очаровательная и умная женщина», — хвалили они в комментариях под постом, собравшим почти 1,5 миллиона лайков.

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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