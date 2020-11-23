В Москве установят памятник Кобзону за 52 миллиона

Российский певец активно поддерживал путинскую политику против Украины

В Москве местные власти решили поставить в центре города памятник российскому народному артисту и автору гимна террористической организации «ДНР» Иосифу Кобзону, который скончался два года назад на 81-м году жизни. Скульптуру установят в Оружейном переулке у Садового кольца. Место было согласовано с вдовой Кобзона Нелли. Из бюджета планируется выделить на проект 52 миллиона рублей.

Идею поддержал друг и коллега Кобзона — певец Лев Лещенко. По его словам, «Иосиф Давыдович заслужил такое право». Но нашлись и те, кто против этой инициативы. Одна из депутатов заявила, что «скверы и бульвары Тверского района не могут быть дублерами Новодевичьего кладбища».

Напомним, в октябре 2014 года Кобзону запретили въезд на территорию Украины за «агрессивную поддержку» присоединения Крыма к России и неоднократные публично-уничижительные отзывы о действиях Украины.

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