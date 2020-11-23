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    Жизнь

    В Москве установят памятник Кобзону за 52 миллиона

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    Певец Иосиф Кобзон - В Москве установят памятник Кобзону за 52 миллиона
    Певец Иосиф Кобзон

    Российский певец активно поддерживал путинскую политику против Украины

    В Москве местные власти решили поставить в центре города памятник российскому народному артисту и автору гимна террористической организации «ДНР» Иосифу Кобзону, который скончался два года назад на 81-м году жизни. Скульптуру установят в Оружейном переулке у Садового кольца. Место было согласовано с вдовой Кобзона Нелли. Из бюджета планируется выделить на проект 52 миллиона рублей.

    Идею поддержал друг и коллега Кобзона — певец Лев Лещенко. По его словам, «Иосиф Давыдович заслужил такое право». Но нашлись и те, кто против этой инициативы. Одна из депутатов заявила, что «скверы и бульвары Тверского района не могут быть дублерами Новодевичьего кладбища».

    Напомним, в октябре 2014 года Кобзону запретили въезд на территорию Украины за «агрессивную поддержку» присоединения Крыма к России и неоднократные публично-уничижительные отзывы о действиях Украины.

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: знаменитости российский певец шоу-бизнес памятник
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