Джоан Роулинг бесплатно опубликует свою новую книгу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Писательница Джоан Роулинг

Чтобы почитать новую сказку Роулинг, не нужно даже нигде регистрироваться, а первые две главы уже доступны на официальном сайте

Джоан Роулинг опубликует новую сказку, которая десять лет пылилась на ее чердаке. Об этом автор «Гарри Поттера» сообщила в Твиттере, отдельно указав, что книга не имеет ничего общего с историей мальчика, который выжил.

«Больше десяти лет назад я написала сказку «Икабог». Я собиралась ее опубликовать, но после финальной части «Гарри Поттера» я написала еще две новеллы для взрослых и решила сначала выпустить их. До недавних пор эту историю слышали только мои дети. За последние пару недель я кое-что переписала и решила опубликовать «Икабог» онлайн бесплатно, чтобы дети в самоизоляции или в школе смогли его прочитать. С сегодняшнего дня до 10 июля мы будем публиковать по две-три главы раз в неделю», - заявила писательница.

Чтобы почитать новую сказку Роулинг, не нужно даже нигде регистрироваться, а первые две главы уже доступны на официальном сайте. В качестве благодарности Джоан попросила маленьких читателей создать иллюстрации, лучшие из которых попадут в печатную версию книги. Роялти с продаж книги Роулинг пообещала передать организациям, которые помогают бороться с коронавирусом.