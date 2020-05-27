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    Жизнь

    Джоан Роулинг бесплатно опубликует свою новую книгу

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    Писательница Джоан Роулинг - Джоан Роулинг бесплатно опубликует свою новую книгу
    Писательница Джоан Роулинг

    Чтобы почитать новую сказку Роулинг, не нужно даже нигде регистрироваться, а первые две главы уже доступны на официальном сайте

    Джоан Роулинг опубликует новую сказку, которая десять лет пылилась на ее чердаке. Об этом автор «Гарри Поттера» сообщила в Твиттере, отдельно указав, что книга не имеет ничего общего с историей мальчика, который выжил.

    «Больше десяти лет назад я написала сказку «Икабог». Я собиралась ее опубликовать, но после финальной части «Гарри Поттера» я написала еще две новеллы для взрослых и решила сначала выпустить их. До недавних пор эту историю слышали только мои дети. За последние пару недель я кое-что переписала и решила опубликовать «Икабог» онлайн бесплатно, чтобы дети в самоизоляции или в школе смогли его прочитать. С сегодняшнего дня до 10 июля мы будем публиковать по две-три главы раз в неделю», - заявила писательница.

    Чтобы почитать новую сказку Роулинг, не нужно даже нигде регистрироваться, а первые две главы уже доступны на официальном сайте. В качестве благодарности Джоан попросила маленьких читателей создать иллюстрации, лучшие из которых попадут в печатную версию книги. Роялти с продаж книги Роулинг пообещала передать организациям, которые помогают бороться с коронавирусом.

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