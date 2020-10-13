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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в бикини показала свои прелести на фоне торта в честь 40-летия

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    Инстадива Ким Кардашьян - Ким Кардашьян в бикини показала свои прелести на фоне торта в честь 40-летия
    Инстадива Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Пользователи сети обругали предпринимательницу за обилие пластических операций и фотошопа

    Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась кадрами с откровенной фотосессии в честь своего грядущего юбилея, в результате чего подверглась критике в сети. Соответствующие снимки в сторис ее Instagram-аккаунта обсудили в Daily Mail.

    В честь 40-летия, которое телезвезда будет праздновать 21 октября, она попозировала в серебряном топе от бикини, полупрозрачных легинсах из блестящей ткани, через которую просвечивают трусы, и босоножках на высоких каблуках. Кардашьян снялась в полуприседе на фоне большого торта. На втором снимке она в описанном образе выпрыгивает из торта, а на третьем — знаменитость запечатлена в голубом лонгсливе, обнимая кусок десерта.

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    Ким Кардашьян в бикини показала свои прелести на фоне торта в честь 40-летия
    Ким Кардашьян в бикини показала свои прелести на фоне торта в честь 40-летия
    instagram.com/kimkardashian/

    Пользователи сети обругали предпринимательницу за обилие пластических операций и фотошопа. «Ничего себе, она отретушировала все лицо, а также задницу, ведь она должна касаться пола», «Столько фотошопа. Где вены на груди?», «Она все еще не красавица — даже с макияжем, пластическими операциями и надутыми губами», «Если ее губы станут еще больше, то кроме них и бровей на лице ничего не останется», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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