Беременная невеста танцующего миллионера обнажилась на камеру



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25-летняя модель Шэрон Фонсека похвасталась изменившейся фигурой instagram.com/sharfonseca/

Венесуэльская модель позировала в пикантном виде

Невеста 53-летнего Джанлуки Вакки готовится подарить итальянцу дочь. Красотка гордится своим положением и вовсе его не скрывает. Сегодня избранница бизнесмена показала поклонникам, как преобразилось ее тело. Инстадива провокационно разделась до белья.

Шэрон лишила поклонников простора для воображения. Она позировала в черном бюстгальтере из прозрачной ткани. Кружевной лиф подчеркнул заметно увеличившуюся грудь и подросший живот. Бра дополнили удобные спортивные брюки в тон.

Молодая красотка снялась на диване. Брюнетка с удовольствием демонстрировала обнаженный живот с разных ракурсов. Она отметила, что из-за непогоды осталась дома и уделила время уходу за телом. «Дождливый день требует ухода с кремами и маслами», - написала девушка.

«Ты беременная намного красивее, мне нравится яркость твоих глаз», «На какой неделе ты рожать собираешься?», «Суперзвезда!», «Самые красивые женские изгибы», «Животик так подрос, ты будешь очаровательной мамой!», «Как трогательно выглядишь, самая красивая в мире фигура!», «Счастливой беременности и легких родов», - прокомментировали

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает