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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в откровенном платье потрясла фанатов сексуальными изгибами

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    <p>39-летняя американская инстадива Ким Кардашьян поделилась дерзким образом</p> <div></div> - Ким Кардашьян в откровенном платье потрясла фанатов сексуальными изгибами

    39-летняя американская инстадива Ким Кардашьян поделилась дерзким образом

    instagram.com/kimkardashian/

    Модель запечатлела себя в обтягивающем наряде.

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», 39-летняя американская инстадива Ким Кардашьян удивила поклонников. Звезда поделилась смелым трикотажным костюмом стоимостью собственной линии одежды JBD Apparel.

    Супруга 43-летнего рэпера Канье Уэста позировала в кроп-топе нежно-розового цвета с глубоким вырезом. Соблазнительный образ дополнила ультра-короткая юбка с изящным вырезом на бедре. Ким сделала экспрессивный макияж с акцентом на глаза. Она придала губам нюдовый оттенок.

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    Ким Кардашьян в откровенном платье потрясла фанатов сексуальными изгибами
    Ким Кардашьян в откровенном платье потрясла фанатов сексуальными изгибами
    Ким Кардашьян в откровенном платье потрясла фанатов сексуальными изгибами
    Ким Кардашьян в откровенном платье потрясла фанатов сексуальными изгибами
    instagram.com/kimkardashian/

    Телезвезда аккуратно собрала густые черные волосы в конский хвост. Бизнесвумен надела серьги с крупными камнями.

    Селебритис грациозно сидела на мягком пуфе розового оттенка. Она продемонстрировала свои изгибы, облокотившись на левую руку. Знойная красотка вальяжно посмотрела в камеру.

    Фанаты восторженно отреагировали на откровенный образ жгучей брюнетки. «Ким, розовый вас красит», «Прелестная девушка», «Ким, вы лучшая», «Такая милая и очаровательная», «У вас шикарные волосы», «Прелестные изгибы», «Какое сексуальное платье», «Милашка», «Кукольная внешность», - восхитились подписчики.

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    Кардашьян
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