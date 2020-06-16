Ким Кардашьян в откровенном платье потрясла фанатов сексуальными изгибами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

39-летняя американская инстадива Ким Кардашьян поделилась дерзким образом instagram.com/kimkardashian/

Модель запечатлела себя в обтягивающем наряде.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», 39-летняя американская инстадива Ким Кардашьян удивила поклонников. Звезда поделилась смелым трикотажным костюмом стоимостью собственной линии одежды JBD Apparel.

Супруга 43-летнего рэпера Канье Уэста позировала в кроп-топе нежно-розового цвета с глубоким вырезом. Соблазнительный образ дополнила ультра-короткая юбка с изящным вырезом на бедре. Ким сделала экспрессивный макияж с акцентом на глаза. Она придала губам нюдовый оттенок.

Телезвезда аккуратно собрала густые черные волосы в конский хвост. Бизнесвумен надела серьги с крупными камнями.

Селебритис грациозно сидела на мягком пуфе розового оттенка. Она продемонстрировала свои изгибы, облокотившись на левую руку. Знойная красотка вальяжно посмотрела в камеру.

Фанаты восторженно отреагировали на откровенный образ жгучей брюнетки. «Ким, розовый вас красит», «Прелестная девушка», «Ким, вы лучшая», «Такая милая и очаровательная», «У вас шикарные волосы», «Прелестные изгибы», «Какое сексуальное платье», «Милашка», «Кукольная внешность», - восхитились подписчики.