Ким Кардашьян аппетитно ела мороженное, но все обратили внимание на ее грудь (фото)



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Американская инста-дива Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian/

Звезда подразнила мужчин роскошной грудью

39-летняя американская инстадива Ким Кардашьян отправилась на первую вечеринку за долгое время. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» повеселилась на празднике в честь 37-летия Скотта Дисика.

Знаменитое семейство неукоснительно соблюдало требования самоизоляции. Ким была дома с мужем и детьми. Модель сильно скучала по сестрам, но не отваживалась с ними увидеться. Теперь инстадива начала возвращаться к привычной жизни.

Празднование дня рождения бывшего бойфренда Кортни Кардашьян и отца ее троих детей стало первым поводом собраться всем вместе. Ким поделилась серией кадров с торжества. Для выхода из карантина знойная красотка составила откровенный ансамбль. Супруга Канье Уэста надела ультракороткий топ с головокружительным декольте.

На одном из фото рядом с именинником инстадива держала в руках мороженое, что придало кадру еще больше соблазнительности. Многие фанаты секс-бомбы признали, что этот кадр их крайне впечатлил.

Ким призналась, что была рада стать гостьей вечеринки и увидеться с родными, но еще не может окончательно прийти в себя после пандемии. «Это было здорово, но в какой-то степени и страшно», - написала Ким в Instagram.