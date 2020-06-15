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    Жизнь

    Ким Кардашьян аппетитно ела мороженное, но все обратили внимание на ее грудь (фото)

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    Американская инста-дива Ким Кардашьян - Ким Кардашьян аппетитно ела мороженное, но все обратили внимание на ее грудь (фото)
    Американская инста-дива Ким Кардашьян
    instagram.com/kimkardashian/

    Звезда подразнила мужчин роскошной грудью

    39-летняя американская инстадива Ким Кардашьян отправилась на первую вечеринку за долгое время. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» повеселилась на празднике в честь 37-летия Скотта Дисика.

    Знаменитое семейство неукоснительно соблюдало требования самоизоляции. Ким была дома с мужем и детьми. Модель сильно скучала по сестрам, но не отваживалась с ними увидеться. Теперь инстадива начала возвращаться к привычной жизни.

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    Ким Кардашьян аппетитно ела мороженное, но все обратили внимание на ее грудь (фото)
    Ким Кардашьян аппетитно ела мороженное, но все обратили внимание на ее грудь (фото)
    Ким Кардашьян аппетитно ела мороженное, но все обратили внимание на ее грудь (фото)
    Ким Кардашьян аппетитно ела мороженное, но все обратили внимание на ее грудь (фото)
    instagram.com/kimkardashian/

    Празднование дня рождения бывшего бойфренда Кортни Кардашьян и отца ее троих детей стало первым поводом собраться всем вместе. Ким поделилась серией кадров с торжества. Для выхода из карантина знойная красотка составила откровенный ансамбль. Супруга Канье Уэста надела ультракороткий топ с головокружительным декольте.

    На одном из фото рядом с именинником инстадива держала в руках мороженое, что придало кадру еще больше соблазнительности. Многие фанаты секс-бомбы признали, что этот кадр их крайне впечатлил.

    Ким призналась, что была рада стать гостьей вечеринки и увидеться с родными, но еще не может окончательно прийти в себя после пандемии. «Это было здорово, но в какой-то степени и страшно», - написала Ким в Instagram.

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