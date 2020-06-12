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    Жизнь

    Сколько тратит семейство Кардашьян на роскошь? Названы невероятные суммы

    • Розсилка
    Сколько тратит семейство Кардашьян на роскошь? Названы невероятные суммы
    Фото: @khloekardashian

    Самая старшая из сестер Кардашьян, Кортни, в месяц расходует 54 тысячи фунтов стерлингов

    Журналисты The Sun раскрыли ежемесячные траты участниц реалити-шоу «Семейство Кардашьян» на роскошь. Соответствующий материал опубликовали на сайте издания.

    Первенство занимает Ким Кардашьян-Уэст, которая тратит 130 тысяч фунтов стерлингов. Известно, что большая часть этой суммы уходит на личного тренера знаменитости Мелиссу Алькантара (Melissa Alcantara). 39-летняя Кардашьян тренируется по два часа каждое утро шесть раз в неделю.

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    Сколько тратит семейство Кардашьян на роскошь? Названы невероятные суммы
    Сколько тратит семейство Кардашьян на роскошь? Названы невероятные суммы
    Сколько тратит семейство Кардашьян на роскошь? Названы невероятные суммы
    Сколько тратит семейство Кардашьян на роскошь? Названы невероятные суммы
    Сколько тратит семейство Кардашьян на роскошь? Названы невероятные суммы
    Сколько тратит семейство Кардашьян на роскошь? Названы невероятные суммы
    Сколько тратит семейство Кардашьян на роскошь? Названы невероятные суммы
    Сколько тратит семейство Кардашьян на роскошь? Названы невероятные суммы
    Сколько тратит семейство Кардашьян на роскошь? Названы невероятные суммы
    Сколько тратит семейство Кардашьян на роскошь? Названы невероятные суммы
    Сколько тратит семейство Кардашьян на роскошь? Названы невероятные суммы
    Фото: @khloekardashian

    Также она тратит деньги на сеансы автозагара стоимостью 270 фунтов стерлингов и косметологические процедуры в дорогих салонах. Кроме того, у знаменитости есть команда личных визажистов (Марио Дедиванович и Ариэль Теджада) и парикмахеров (Крис Эпплтон и Эндрю Фитц Саймонс), которым она платит от 1,5 до двух тысяч фунтов стерлингов  за образ.

    Помимо этого, Кардашьян каждые 10 дней тратит по 400 фунтов стерлингов на маникюр и педикюр, а также тысячу фунтов стерлингов на оформление бровей.

    На различные процедуры 114 тысяч фунтов стерлингов тратит Хлои Кардашьян. Как и Ким, она тренируется шесть раз в неделю, выплачивая личному тренеру крупную сумму.

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    Хлои Кардашьян

    Кроме того, около 800 фунтов стерлингову звезды уходит на уход за кожей, две тысячи фунтов стерлингов — на визажистов, и полторы тысячи — на прически и парики.

    Предпринимательница Кайли Дженнер на поддержание своей внешности тратит 111 тысяч фунтов стерлингов. Ее стилист Токио Стайлз получает за одну прическу 1500 фунтов стерлингов, а наращивание волос для знаменитости может обойтись в сумму до шести тысяч фунтов стерлингов.

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    Кайли Дженнер

    Бывшая миллиардерша также регулярно тратит крупные суммы на маникюр от мастера Чон Ледженд, наращивание ресниц и макияж от визажистки Ариэль Теджада. Отмечается, что на пластические операции Кайли потратила в сумме около 30 тысяч фунтов стерлингов.

    Самая старшая из сестер Кардашьян, Кортни, в месяц расходует 54 тысячи фунтов стерлингов. 41-летняя знаменитость любит тратить деньги на уход за кожей и волосами. Как и другие члены ее семьи, Кортни занимается спортом под руководством личного тренера.

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    Кортни Кардашьян

    В свою очередь супермодель Кендалл Дженнер расходует около 20 тысяч фунтов стерлингов. По словам 24-летней знаменитости, для ухода за кожей лица ей достаточно регулярно умываться бюджетными средствами. В Лос-Анджелесе она занимается с личным тренером Гуннаром Петерсоном, который получает 12 тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей) за шестинедельный план тренировок.

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    Кендалл Дженнер

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    знаменитости Кардашьян деньги
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