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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в трусиках и тесном бикини разлеглась на тортике (фото)

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    <p>Инстадиве Ким Кардашьян исполнилось 40 лет</p> <div></div> - Ким Кардашьян в трусиках и тесном бикини разлеглась на тортике (фото)

    Инстадиве Ким Кардашьян исполнилось 40 лет

    Американская звезда реалити-шоу разделась по случаю своего праздника

    Жена Канье Уэста отметила юбилей. Ким не стала изменять себе и снялась в провокационном образе. Многодетная мама разделась и позировала на праздничном трехъярусном торте с серебряными свечами. Кардашьян надела маленькое светло-сиреневое бикини, которое пикантно обнажило ее пышную грудь. Ким также выбрала прозрачные искрящиеся лосины.

    Фанаты поздравили инстадиву с ее праздником. «Наша королева родилась!», «С каждым годом всё красивее», «Шикарная женщина», «Великолепная женщина», «Как вино: всё лучше и лучше», «Смелый образ», «Мне кажется, Ким до старости не прекратит обнажаться. Но есть на что посмотреть», — восхитились фолловеры.

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    Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

    Среди подписчиков нашлись и те, кто посчитали образ чересчур вульгарным. «Бикини надо было подобрать по размеру», «Зачем такие съемки? Муж, дети есть, что еще надо этой женщине?», «В своем репертуаре: снова без одежды», — заметили пользователи Сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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