Кот с чудовищной стрижкой стал звездой Интернета: курьезные фото



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Между тем котик чувствует себя отлично, его шерсть уже заново отросла и снова превратилась в славную пышную шевелюру

Персидский котик Цзинь Цзинь стал жертвой грумера с извращенным чувством вкуса. А позже и посмешищем всего Интернета.

Как и любой владелец длинношерстной кошки, Чжин Чжин — хозяйка новоиспеченной интернет-звезды — регулярно стрижет своего кота, и обычно это выглядит вполне традиционно. Но в тот раз у девушки не было времени отвезти кота к грумеру, и она попросила о помощи свою подругу. Чжин Чжин должна была вернуться домой с очаровательным котиком-львом, однако когда она приехала за своим любимцем, то просто опешила от ужаса — несчастное животное выглядело так, как будто на него надели нелепую маску кота.

«Я не представляю, почему грумер так чудовищно побрил моего кота», — говорит хозяйка и признается, что, когда прошел первый шок, они с мужем не могли удержаться от хохота при взгляде на Цзинь Цзиня. Сейчас по поводу эпичной стрижки кота смеется и ужасается весь Интернет. Между тем котик чувствует себя отлично, его шерсть уже заново отросла и снова превратилась в славную пышную шевелюру.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.