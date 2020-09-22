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    Курьез

    Кот с чудовищной стрижкой стал звездой Интернета: курьезные фото

    • Розсилка
    Кот с чудовищной стрижкой стал звездой Интернета: курьезные фото

    Между тем котик чувствует себя отлично, его шерсть уже заново отросла и снова превратилась в славную пышную шевелюру

    Персидский котик Цзинь Цзинь стал жертвой грумера с извращенным чувством вкуса. А позже и посмешищем всего Интернета.

    Как и любой владелец длинношерстной кошки, Чжин Чжин — хозяйка новоиспеченной интернет-звезды — регулярно стрижет своего кота, и обычно это выглядит вполне традиционно. Но в тот раз у девушки не было времени отвезти кота к грумеру, и она попросила о помощи свою подругу. Чжин Чжин должна была вернуться домой с очаровательным котиком-львом, однако когда она приехала за своим любимцем, то просто опешила от ужаса — несчастное животное выглядело так, как будто на него надели нелепую маску кота.

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    Кот с чудовищной стрижкой стал звездой Интернета: курьезные фото
    Кот с чудовищной стрижкой стал звездой Интернета: курьезные фото
    Кот с чудовищной стрижкой стал звездой Интернета: курьезные фото
    Кот с чудовищной стрижкой стал звездой Интернета: курьезные фото
    Кот с чудовищной стрижкой стал звездой Интернета: курьезные фото
    Кот с чудовищной стрижкой стал звездой Интернета: курьезные фото
    Кот с чудовищной стрижкой стал звездой Интернета: курьезные фото
    Кот с чудовищной стрижкой стал звездой Интернета: курьезные фото

     «Я не представляю, почему грумер так чудовищно побрил моего кота», — говорит хозяйка и признается, что, когда прошел первый шок, они с мужем не могли удержаться от хохота при взгляде на Цзинь Цзиня. Сейчас по поводу эпичной стрижки кота смеется и ужасается весь Интернет. Между тем котик чувствует себя отлично, его шерсть уже заново отросла и снова превратилась в славную пышную шевелюру.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
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