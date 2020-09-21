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    Фото

    Послеоперационные кошачьи стрижки, которые выглядят одновременно смешно и нелепо (фото)

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    Послеоперационные кошачьи стрижки, которые выглядят одновременно смешно и нелепо (фото)

    Лучшие фотографии бедных котеек мы собрали для вас в нашем материале

    Пользователь Twitter под ником trashlyn_ поделилась забавной фотографией кота, недавно пережившего хирургическую операцию, перед которой он лишился шерсти на лапах. Пост девушки стал вирусным, набрав более 470 тысяч лайков, и побудил других людей опубликовать снимки своих питомцев, которые также, побывав у хирургов, стали обладателями нелепых стрижек.

    Лучшие фотографии бедных котеек мы собрали для вас в нашем материале.

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    Послеоперационные кошачьи стрижки, которые выглядят одновременно смешно и нелепо (фото)
    Послеоперационные кошачьи стрижки, которые выглядят одновременно смешно и нелепо (фото)
    Послеоперационные кошачьи стрижки, которые выглядят одновременно смешно и нелепо (фото)
    Послеоперационные кошачьи стрижки, которые выглядят одновременно смешно и нелепо (фото)
    Послеоперационные кошачьи стрижки, которые выглядят одновременно смешно и нелепо (фото)
    Послеоперационные кошачьи стрижки, которые выглядят одновременно смешно и нелепо (фото)
    Послеоперационные кошачьи стрижки, которые выглядят одновременно смешно и нелепо (фото)
    Послеоперационные кошачьи стрижки, которые выглядят одновременно смешно и нелепо (фото)
    Послеоперационные кошачьи стрижки, которые выглядят одновременно смешно и нелепо (фото)
    Послеоперационные кошачьи стрижки, которые выглядят одновременно смешно и нелепо (фото)
    Послеоперационные кошачьи стрижки, которые выглядят одновременно смешно и нелепо (фото)
    Послеоперационные кошачьи стрижки, которые выглядят одновременно смешно и нелепо (фото)

    «Просто оцените это фото кота моего друга, которому побрили лапы из-за операции», «Меховые сапожки», «Теперь кое-кто любит спать под одеялом», «Я всегда вспоминаю это фото, когда кто-то произносит слова „кот“ и „побрили“ в одном предложении», «Еще одна киса в стильной обуви», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
    фотография кот курьез животные
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