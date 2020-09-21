Послеоперационные кошачьи стрижки, которые выглядят одновременно смешно и нелепо (фото)



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Лучшие фотографии бедных котеек мы собрали для вас в нашем материале

Пользователь Twitter под ником trashlyn_ поделилась забавной фотографией кота, недавно пережившего хирургическую операцию, перед которой он лишился шерсти на лапах. Пост девушки стал вирусным, набрав более 470 тысяч лайков, и побудил других людей опубликовать снимки своих питомцев, которые также, побывав у хирургов, стали обладателями нелепых стрижек.

Лучшие фотографии бедных котеек мы собрали для вас в нашем материале.

«Просто оцените это фото кота моего друга, которому побрили лапы из-за операции», «Меховые сапожки», «Теперь кое-кто любит спать под одеялом», «Я всегда вспоминаю это фото, когда кто-то произносит слова „кот“ и „побрили“ в одном предложении», «Еще одна киса в стильной обуви», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.