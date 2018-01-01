Кира Найтли сменила платье на бархатный смокинг и бабочку

Актриса появилась на красной дорожке фестиваля в необычном образе

Кира Найтли появилась на премьере ленты Colette, прошедшей в рамках фестиваля Sundance. В этой драме актриса исполнила главную роль французской писательницы Колетт, которая была номинирована на Нобелевскую премию по литературе.

На красной ковровой дорожке Кира появилась в неожиданном образе: вместо вечернего платья звезда предстала в черном смокинге и просторных брюках из бархата, дополнив образ галстуком-бабочкой. В макияже Кира сделала акцент на губы, выбрав алую помаду.

Напомним, что в недавнем интервью западному глянцу Кира Найтли заявила, что в современном кино постоянно насилуют женщин.