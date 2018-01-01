Сара Джессика Паркер по-прежнему надеется снять «Секс в большом городе 3»

Поклонники сериала с нетерпением ждут продолжения

Под конец минувшего 2017 года звезды «Секса в большом городе» неожиданно огорчили поклонников небольшим публичным скандалом: Ким Кэтролл наотрез отказалась сниматься в «Сексе в большом городе 3», а затем принялась обличать свои отношения с коллегами, оказавшиеся далеко не такими радужными, как казалось со стороны.

Впрочем, Сара Джессика Паркер, в отличие от Кэтролл, старается давать позитивные интервью – и в ходе ток-шоу Эллен ДеДженерес даже сказала, что надеется когда-нибудь все-таки снять третью часть «Секса».

По словам Сары Джессики Паркер, все сорвалось буквально в последнюю минуту – у «Секса в большом городе 3» уже был готов сценарий, и то, что Ким Кэтролл отказалась возвращаться к роли Саманты и поставила крест на съемках, очень «разочаровало» Паркер.

«Мне кажется, сейчас мы проходим через некий период траура», рассказала актриса, а потом добавила: «Пока у меня нет совершенно никакого понятия о том, что будет. Кто знает? Возможно, мы найдем способ все-таки снять третью часть. Но прямо сейчас я ничего не знаю».