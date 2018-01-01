Западные СМИ рассказали, кто подтолкнул Анджелину Джоли к разводу

Еще одну версию журналисты преподнесли поклонникам актрисы

Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод в сентябре 2016 года, но что конкретно стало причиной расставания остается загадкой по сей день. Существует множество версий, и на днях была обнародована еще одна. Источники близкие к знаменитостям сообщили, что немалую роль в отношениях Анджелины и Брэда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еще одну версию журналисты преподнесли поклонникам актрисы

Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод в сентябре 2016 года, но что конкретно стало причиной расставания остается загадкой по сей день. Существует множество версий, и на днях была обнародована еще одна. Источники близкие к знаменитостям сообщили, что немалую роль в отношениях Анджелины и Брэда сыграл брат актрисы.

Джеймс Хейвен имеет огромное влияние на свою знаменитую сестру, и к его мнению актриса всегда прислушивается. Инсайдеры рассказали, что старший брат был частым гостем в доме экс-супругов и порой оставался там на несколько месяцев.

Как известно, присутствие третьего лица никогда не влияло благотворно на и так неидеальные отношения. Масло в огонь подливало еще и то, что дети стали проявлять к Джеймсу большее внимание, чем к Брэду. Долгое отсутствие актера из-за съемок давало брату Джоли возможность на время становиться главой семьи.

Такая ситуация провоцировала ссоры между Анджелиной и Брэдом, причем актриса всегда вставала на сторону брата. «Она неоднократно грозилась уйти от Питта, если он не поменяет своего отношения к Джеймсу», — сообщают источники.

К слову, после развода старший брат окончательно поселился в доме Анджелины и помогал ей с судебным разбирательством с опекой над детьми.

Джерело: graziamagazine.ru