Российская актриса снялась в откровенной фотосессии

Российская актриса Елизавета Боярская нечасто радует поклонников откровенными образами

Но в этот раз поклонникам актрисы неслыханно повезло. В сети появились фотографии популярной российской актрисы в стиле «ню». Снимки Боярской опубликовал на своей странице в соцсети фотограф Михаил Тарасов. [GALLERY_BLOCK] «Извините, господа, когда я занимаюсь Лизиными съёмками, то теряю всяческую волю, разум и



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instagram.com/tarasovm

Российская актриса Елизавета Боярская нечасто радует поклонников откровенными образами

Но в этот раз поклонникам актрисы неслыханно повезло. В сети появились фотографии популярной российской актрисы в стиле «ню».

Снимки Боярской опубликовал на своей странице в соцсети фотограф Михаил Тарасов.

«Извините, господа, когда я занимаюсь Лизиными съёмками, то теряю всяческую волю, разум и достоинство, ухожу куда-то в глубины чертогов разума и возвращаюсь с трудом и не скоро - «понять и простить». В очередной раз эта женщина меня и приятно удивила: на этот раз недюжинной какой-то, почти внезапной, сексуальностью; и вдохновила, и ввергла в пучину смятения», -прокомментировал съемки Михаил.