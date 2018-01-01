Российская актриса снялась в откровенной фотосессии
- Сьогодні, 18:01
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Розсилка
instagram.com/tarasovm
Российская актриса Елизавета Боярская нечасто радует поклонников откровенными образами
Но в этот раз поклонникам актрисы неслыханно повезло. В сети появились фотографии популярной российской актрисы в стиле «ню».
Снимки Боярской опубликовал на своей странице в соцсети фотограф Михаил Тарасов.
instagram.com/tarasovm
«Извините, господа, когда я занимаюсь Лизиными съёмками, то теряю всяческую волю, разум и достоинство, ухожу куда-то в глубины чертогов разума и возвращаюсь с трудом и не скоро - «понять и простить». В очередной раз эта женщина меня и приятно удивила: на этот раз недюжинной какой-то, почти внезапной, сексуальностью; и вдохновила, и ввергла в пучину смятения», -прокомментировал съемки Михаил.