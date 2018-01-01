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    Российская актриса снялась в откровенной фотосессии

    Российская актриса Елизавета Боярская нечасто радует поклонников откровенными образами
    Но в этот раз поклонникам актрисы неслыханно повезло. В сети появились фотографии популярной российской актрисы в стиле «ню».  Снимки Боярской опубликовал на своей странице в соцсети фотограф Михаил Тарасов. [GALLERY_BLOCK]  «Извините, господа, когда я занимаюсь Лизиными съёмками, то теряю всяческую волю, разум и
    • Сьогодні, 18:01
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    instagram.com/tarasovm

    Российская актриса Елизавета Боярская нечасто радует поклонников откровенными образами

    Но в этот раз поклонникам актрисы неслыханно повезло. В сети появились фотографии популярной российской актрисы в стиле «ню». 

    Снимки Боярской опубликовал на своей странице в соцсети фотограф Михаил Тарасов.

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    Российская актриса снялась в откровенной фотосессии
    Российская актриса снялась в откровенной фотосессии
    Российская актриса снялась в откровенной фотосессии
    Российская актриса снялась в откровенной фотосессии
    Российская актриса снялась в откровенной фотосессии
    Российская актриса снялась в откровенной фотосессии
    Российская актриса снялась в откровенной фотосессии
    Российская актриса снялась в откровенной фотосессии
    instagram.com/tarasovm

     «Извините, господа, когда я занимаюсь Лизиными съёмками, то теряю всяческую волю, разум и достоинство, ухожу куда-то в глубины чертогов разума и возвращаюсь с трудом и не скоро - «понять и простить». В очередной раз эта женщина меня и приятно удивила: на этот раз недюжинной какой-то, почти внезапной, сексуальностью; и вдохновила, и ввергла в пучину смятения», -прокомментировал съемки Михаил.

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