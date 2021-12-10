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    Княгиня Монако показала фото детей, которые растут без нее

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    Жак и Габриэлла живут с папой - Княгиня Монако показала фото детей, которые растут без нее
    Жак и Габриэлла живут с папой
    Фото: instagram.com/hshprincesscharlene

    Почти весь год Шарлен прожила отдельно от мужа и своих двойняшек

    Княгиня Монако Шарлен опубликовала на своей странице в Instagram фото с празднования дня рождения своих детей – двойняшек Жака и Габриэллы, которым исполнилось по семь лет. В комментарии к снимкам она написала: «С днем рождения, мои детки! Спасибо, Бог, за то, что благословил меня такими замечательными детьми. Я по-настоящему счастлива. Люблю, мама».

    Детям исполнилось по семь лет. Фото: instagram.com/hshprincesscharlene
    Детям исполнилось по семь лет. Фото: instagram.com/hshprincesscharlene

    Однако вряд ли маме в этот день удалось лично поздравить своих детей. Как известно, с января этого года она жила на своей родине — в Южной Африке. Княгиня отравилась туда по работе, но неожиданно подхватила инфекцию, начались серьезные осложнения. Супруга монарха Монако проходила курс лечения. Это официальная версия, но ходят слухи, что князь Монако Альбер II и его жена на грани развода.10-летнюю годовщину свадьбы в июле супруги отмечали порознь.

    Месяц назад семья воссоединилась, но не надолго. Фото: instagram.com/hshprincesscharlene
    Месяц назад семья воссоединилась, но не надолго. Фото: instagram.com/hshprincesscharlene

    Недавно княгиня вернулась к мужу и детям. В ее Instagram появились общие семейные снимки. Однако ненадолго: уже скоро князь Альбер заявил, что княгиня проведет неопределенное время в лечебнице за границами княжества.

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    Теги: скандал дети звезд День рождения Instagram Монако
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    Княгиня Монако показала фото детей, которые растут без нее