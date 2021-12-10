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    Анастасия Приходько: политики присылают интимные фото «на фоне флагов»

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    У Анастасии Приходько уже больше 100 тысяч подписчиков в Инстаграм. - Анастасия Приходько: политики присылают интимные фото «на фоне флагов»
    У Анастасии Приходько уже больше 100 тысяч подписчиков в Инстаграм.
    Фото: ТРК Украина

    Певица говорит, что сразу блокирует мужчин с неприличными предложениями

    Певица Анастасия Приходько рассказала журналистам программы «Звездный путь», которая выходит на телеканале «Украина», что мужчины нередко присылают ей в личные сообщения фото своих интимных органов.

    «Был сумасшедший один. Боже, какой ужас! Я не буду называть имя, он еще и из одной партии известной. Умудрился на фоне флагов сделать фотоснимки. Это – нонсенс. Как вспомню, оно у меня теперь перед глазами, – поделилась с журналистами певица. – Я таких людей сразу блокирую. Зачем мне они нужны? Мне кажется, это несчастные люди в глубине души, если в личной жизни так плохо. Или вообще в жизни плохо. Мне этих людей жалко».

    Певица – активный пользователь соцсетей. У нее уже больше 100 тысяч подписчиков в Инстаграм.

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    Теги: скандал шоу-бизнес политика Анастасия Приходько
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    Анастасия Приходько: политики присылают интимные фото «на фоне флагов»