Анастасия Приходько: политики присылают интимные фото «на фоне флагов»

У Анастасии Приходько уже больше 100 тысяч подписчиков в Инстаграм.

Певица говорит, что сразу блокирует мужчин с неприличными предложениями

Певица Анастасия Приходько рассказала журналистам программы «Звездный путь», которая выходит на телеканале «Украина», что мужчины нередко присылают ей в личные сообщения фото своих интимных органов.

«Был сумасшедший один. Боже, какой ужас! Я не буду называть имя, он еще и из одной партии известной. Умудрился на фоне флагов сделать фотоснимки. Это – нонсенс. Как вспомню, оно у меня теперь перед глазами, – поделилась с журналистами певица. – Я таких людей сразу блокирую. Зачем мне они нужны? Мне кажется, это несчастные люди в глубине души, если в личной жизни так плохо. Или вообще в жизни плохо. Мне этих людей жалко».

Певица – активный пользователь соцсетей. У нее уже больше 100 тысяч подписчиков в Инстаграм.