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    В России покажут новых «Сватов». Режиссер трогательно обратился к зрителям: «Здравствуйте, ребят!»

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    Седьмой сезон обещает быть последним. - В России покажут новых «Сватов». Режиссер трогательно обратился к зрителям: «Здравствуйте, ребят!»
    Седьмой сезон обещает быть последним.
    Фото из открытых источников

    Режиссер посоветовал российским зрителям пока смотреть сериал на YouTube

    «Неужели дождались! Стала известна дата выхода седьмого сезона «Сватов!» – такими заголовкам российская пресса анонсирует выход свежего сезона сериала «Сваты».

    «Здравствуйте, ребят! Наконец-то могу вас поздравить с грядущей премьерой долгожданного седьмого сезона сериала «Сваты!» Уже 20 декабря на «1+1» премьера первой серии. К сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на YouTube. Так что 20 декабря в 20:45 – все к экранам телевизоров!» – сообщил в своем блоге режиссер сериала Андрей Яковлев.

    Режиссер картины поспешил обрадовать российских «ребят» хорошими новостями. Фото: открытые источники
    Режиссер картины поспешил обрадовать российских «ребят» хорошими новостями. Фото: открытые источники

    К сожалению, в новых «Сватах» примут участие не все полюбившиеся телезрителям герои. К примеру, год назад ходила новость о том, якобы в сериал вернут героя Анатолия Васильева, но, как выяснилось недавно, это не так, сетует Стархит.

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    Теги: скандал кино Россия шоу-бизнес
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    В России покажут новых «Сватов». Режиссер трогательно обратился к зрителям: «Здравствуйте, ребят!»