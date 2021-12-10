В России покажут новых «Сватов». Режиссер трогательно обратился к зрителям: «Здравствуйте, ребят!»

Режиссер посоветовал российским зрителям пока смотреть сериал на YouTube

«Неужели дождались! Стала известна дата выхода седьмого сезона «Сватов!» – такими заголовкам российская пресса анонсирует выход свежего сезона сериала «Сваты».

«Здравствуйте, ребят! Наконец-то могу вас поздравить с грядущей премьерой долгожданного седьмого сезона сериала «Сваты!» Уже 20 декабря на «1+1» премьера первой серии. К сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на YouTube. Так что 20 декабря в 20:45 – все к экранам телевизоров!» – сообщил в своем блоге режиссер сериала Андрей Яковлев.

Режиссер картины поспешил обрадовать российских «ребят» хорошими новостями. Фото: открытые источники

К сожалению, в новых «Сватах» примут участие не все полюбившиеся телезрителям герои. К примеру, год назад ходила новость о том, якобы в сериал вернут героя Анатолия Васильева, но, как выяснилось недавно, это не так, сетует Стархит.