Ирина Билык намекнула на отношения с бывшим

Певица рассказала о своих некоторых ярких свиданиях

«Мне не нравится, когда артисты после развода говорят: «Ни с кем не вижусь, не встречаюсь – никому не нужна». Если ты никому не нужна, значит, ты такая женщина. Скажу откровенно, мне часто пишут интересные смс, типа: «пришли фото со съемок», но, думаю, надо знать, кому слать, а кому нет. Так что буду присматриваться и все-таки замуж еще выйду – обещаю!» – рассказала певица Ирина Билык в программе «Ранок з Україною» (телеканал Украина).

Кроме того, звезда вспомнила всех бывших мужчин и рассказала о некоторых самых ярких свиданиях. А среди всех выделила своего третьего мужа – Диму Коляденко.

«О наших свиданиях знала вся полиция города – где я живу и с кем встречаюсь. Но эти дни остаются самыми лучшими в моей жизни. Дима – самый искренний и щедрый человек! Даже сейчас он дарит мне больше подарков, чем все бывшие вместе взятые», – призналась певица.

И, несмотря на то, что с момента разрыва отношений с Коляденко прошло 15 лет, артисты до сих пор поддерживают тесную связь: «Мы встречаемся еженедельно. Даже в интервью Дима говорит, что у него только два близких человека – первая жена и самая любимая».

Напомним, что на днях певица, которая летом развелась с супругом Асланом Ахмадовым, от которого воспитывает маленького сына Табриза, выпустила клип о семейном счастье.

Бывший муж исполнительницы очень трогательно поздравил сына с днем рождения – выложил больше ста фото мальчика на своей странице в соцсети.