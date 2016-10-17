Багато залежить від української влади

Мене дуже непокоїть гумор з яким суспільство поставилось до подій у Луганську. І дуже не подобаються деякі інтерпретації цих подій - як конфлікту між якимись «ватажками» чи «народними республіками». Немає ніяких республік, ніяких «плотницьких», «корнетів» та «захарченків». Є

Бойовики у Луганську

Багато залежить від української влади

Мене дуже непокоїть гумор з яким суспільство поставилось до подій у Луганську. І дуже не подобаються деякі інтерпретації цих подій - як конфлікту між якимись «ватажками» чи «народними республіками».

Немає ніяких республік, ніяких «плотницьких», «корнетів» та «захарченків».

Є окупаційні російські адміністрації, частини яких куруються різними кланами усередині Кремля та російських спецслужб.

У різних російських груп впливу є своє бачення перемогу у війні з Україною. Та своє бачення того, хто повинен контролювати фінансові потоки через окуповані території.

Для мене події в Луганську - тривожний сигнал.

Якщо окуповані території будуть консолідовані під донецьку вертикаль, це означатиме що централізоване управління над усім окупованим Донбасом отримає группа Суркова, який у даний момент кришує на рівні Кремля пана Курченко.

Зміцнення Суркова небезпечно тим, що саме він є автором небезпечної для нас концепції створення єдиної «Новоросії» та її «інтеграції» в тіло України на правах широкої автономії зі збереженням контролю Кремля. На відміну від інших групп, які пропагували інші сценарії - від інтеграції так званих «ЛДНР» у Росію до збереження їх в якості сірої зони.

Варто відмітити, що цей сценарії краху української державності, за деяких обставин, а саме, реалізації плану реваншу та заходу у парламент партій відвертих колаборантів може буде втілений під виглядом деокупації та реінтеграції Донбасу.

Люди які будуть втілювати план Суркова вже готуються до свого реваншу. Це Льовочкін і Фірташ, які мріють про відновлення газових потоків з Росії та вільно вирішують усі свої проблеми із Банковою. Це Медведчук - який просто виконує директиви Путіна. Це сотні недобитих ригів, які сидять та мріють про те, як вони будуть карати майданівців, добровольців та повертатися до потоків.

Дуже багато буде залежати від президента України. Поки що він толерує реванш. Толерує посилення впливу російського капіталу в Україні. Толерує агентів впливу Кремля.

Але піти простим шляхом фейкової реінтеграції за сценарієм Суркова-Льовочкіна, як йому рекомендують деякі люди з оточення та колаборанти - значить згубити і себе і Україну.

Джерело: блог Сергія Висоцького

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