Миллиардерша показала лицо без фильтров, но все внимание ушло на грудь в крошечном бикини (фльл)

Звезда на курорте произвела фурор

23-летняя миллиардерша-инстадива Кайли Дженнер улетела отдыхать на острова Теркс и Кайкос. Там модель позволила себе расслабиться и дать коже отдохнуть от тональных средств, пудры и хайлайтера. Более того, Кайли отказалась от любимых стрелок, которыми она дополняет бьюти-look, если отказывается от другой косметики.

Дженнер попыталась отвлечь внимание фанатов от лица, надев винтажное бикини Dior. Купальник с кожаными ремешками подчеркнул выдающиеся формы звезды. Дженнер не устает доказывать, что после родов ее тело стало еще более привлекательным. Это часто отмечают и пользователи.

«Мечтательная», — назвала серию снимков мама трехлетней Сторми. Близкие и поклонники основательницы бренда Kylie Cosmetics оценили ее фигуру, но все внимание приковала к себе ее естественная красота. Фолловеры изумились тому, как Кайли выглядит без макияжа. Большинство подписчиков посоветовали ей вовсе перестать пользоваться декоративной косметикой в повседневной жизни.

«Выглядишь на свой возраст, это же прекрасно!», «Макияж тебя только портил», «Какое ангельское личико!», «Преобразилась мощно! Другой человек совсем, мне нравится!», «Без фальши ты лучше, само очарование», «Фигура — бомба, но от твоего лица невозможно оторвать взгляд! Красавица», «Ты великолепно выглядишь без макияжа! Ходи так чаще», «Натуральность к лицу», — восхитились фолловеры Дженнер.

Ранее «Скотч» сообщал, что Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями

На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

«Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.