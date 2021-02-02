Обзывали москалем. Известный певец пожаловался на «издевательства» в родном Львове

Певец рос в семье, где говорили и на украинском языке, и на русском

Украинский певец Виталий Козловский рассказал, как его в детстве обижали в родном Львове за то, что он разговаривал на русском языке. По словам артиста, в детском саду его обидно называли «москалем». Но тогда он еще не понимал этих издевательств.

Об этом Козловский рассказал в интервью скандальной ведущей Снежане Егоровой на YouTube, которая уже не раз отличалась своими скандальными высказываниями против Украины.

«Когда я пошел в детский сад, у меня украинский хромал. И, придя в детский сад, я, как любой открытый ребенок, со всеми разговаривал так, как я понимал, как меня учили дома это делать. Я говорил по-русски. Меня все называли «мocкaль», «ты мocкaль!». Меня это совсем изначально не обижало. Но когда говорили со всей принебрежением и ненавистью, я думал: «За что? Что плохого я сделал? Только потому, что я говорил по-русски, бл ...?» - пожаловался Егоровой Козловский.

Певец поделился с Егоровой, что рос в семье, где говорили и на украинском языке, и на русском, но тон задавала его мама. Она говорила по-русски.

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