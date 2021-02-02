46-летняя Виктория Бекхэм засветила пикантные подробности своего тела в домашней фотосессии

Экс-«перчинка» примерила модные наряды собственного бренда, устроив импровизированный показ мод

46-летняя основательница модной империи Виктория Бекхэм примерила черный тотал-лук, состоящий из укороченного смокинга и свободных классических брюк. Образ она дополнила пикантным полупрозрачным кружевным корсетом, который плотно стиснул ее грудь. Виктория продемонстрировала наряд на двух снимках, а также записала видео.

Многодетная мама оставила распущенными свои роскошные каштановые локоны, уложив их нежными волнами. В условиях повторного общенационального карантина в Великобритании звезде приходится самой заниматься как волосами, так и макияжем. Виктория сделала ставку на минимализм, она только ярко подвела глаза с помощью смоки-айз.

По словам дизайнера, она переосмыслила классический смокинг, сделав его укороченным, что подчеркивает достоинства женской фигуры, а атласные лацканы добавляют образу толику шика. «Смокинг будет отлично смотреться и с джинсами, и с футболкой», — заверила Виктория.

На видео она рассказала о наряде, но при этом «засветила» грудь в сексуальном корсете. Фанаты пришли в восторг от увиденного. «Очень соблазнительно», «Идеальный образ», «Грудь видно!», «Виктория, обожаю тебя», — написали фолловеры.

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На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

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