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    Шоу-биз

    46-летняя Виктория Бекхэм засветила пикантные подробности своего тела в домашней фотосессии

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    <p>46-летняя дизайнер Виктория Бекхэм устала от карантина и решила разнообразить серые будни</p> <div></div> - 46-летняя Виктория Бекхэм засветила пикантные подробности своего тела в домашней фотосессии

    46-летняя дизайнер Виктория Бекхэм устала от карантина и решила разнообразить серые будни

    instagram.com/victoriabeckham/

    Экс-«перчинка» примерила модные наряды собственного бренда, устроив импровизированный показ мод

    46-летняя основательница модной империи Виктория Бекхэм примерила черный тотал-лук, состоящий из укороченного смокинга и свободных классических брюк. Образ она дополнила пикантным полупрозрачным кружевным корсетом, который плотно стиснул ее грудь. Виктория продемонстрировала наряд на двух снимках, а также записала видео.

    Многодетная мама оставила распущенными свои роскошные каштановые локоны, уложив их нежными волнами. В условиях повторного общенационального карантина в Великобритании звезде приходится самой заниматься как волосами, так и макияжем. Виктория сделала ставку на минимализм, она только ярко подвела глаза с помощью смоки-айз.

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    46-летняя Виктория Бекхэм засветила пикантные подробности своего тела в домашней фотосессии
    46-летняя Виктория Бекхэм засветила пикантные подробности своего тела в домашней фотосессии
    46-летняя Виктория Бекхэм засветила пикантные подробности своего тела в домашней фотосессии
    46-летняя Виктория Бекхэм засветила пикантные подробности своего тела в домашней фотосессии
    instagram.com/victoriabeckham/

    По словам дизайнера, она переосмыслила классический смокинг, сделав его укороченным, что подчеркивает достоинства женской фигуры, а атласные лацканы добавляют образу толику шика. «Смокинг будет отлично смотреться и с джинсами, и с футболкой», — заверила Виктория.

    На видео она рассказала о наряде, но при этом «засветила» грудь в сексуальном корсете. Фанаты пришли в восторг от увиденного. «Очень соблазнительно», «Идеальный образ», «Грудь видно!», «Виктория, обожаю тебя», — написали фолловеры.

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    «Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.

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    Теги: знаменитости мода и красота самые сексуальные певица шоу-бизнес
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