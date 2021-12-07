Рудинштейн запретил Ярмольнику приходить на похороны
Леонид Ярмольник был в ссоре с продюсером
Российский продюсер, бывший одессит Марк Рудинштейн, которого не стало на днях, несколько раз достаточно резко высказывался в отношении актера Леонида Ярмольника, к слову, бывшего львовянина. «По какой-то причине он взял на себя роль плакальщика. Где хоронят – там Ярмольник! Я даже в связи с последними событиями вспомнил гениальную фразу Папанова: сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники», – говорил он в одном из интервью. Из-за этого российское издание Стархит сделало вывод, что Рудинштейн вряд ли был бы рад появлению Ярмольника на своих похоронах.
Издание пишет, что Марк Рудинштейн последние годы серьезно болел. Он сам признался, что кроме сахарного диабета, имел другие серьезные проблемы – вел борьбу с раком. Осенью ему стало хуже, было проведено несколько операций, а в ноябре продюсер сам приехал в больницу, после чего его сразу положили в реанимацию. Там у него случился инсульт, а позже Марка Григорьевича перевели на аппарат ИВЛ. Его сердце остановилось 5 декабря.