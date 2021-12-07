Рудинштейн запретил Ярмольнику приходить на похороны

Марк Рудинштейн не скрывал, что с некоторыми коллегами ему не очень комфортно общаться

Леонид Ярмольник был в ссоре с продюсером

Российский продюсер, бывший одессит Марк Рудинштейн, которого не стало на днях, несколько раз достаточно резко высказывался в отношении актера Леонида Ярмольника, к слову, бывшего львовянина. «По какой-то причине он взял на себя роль плакальщика. Где хоронят – там Ярмольник! Я даже в связи с последними событиями вспомнил гениальную фразу Папанова: сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники», – говорил он в одном из интервью. Из-за этого российское издание Стархит сделало вывод, что Рудинштейн вряд ли был бы рад появлению Ярмольника на своих похоронах.

Рудинштейн: « Я не дружил с Ярмольником – хотя он вцепляется как клещ»

Издание пишет, что Марк Рудинштейн последние годы серьезно болел. Он сам признался, что кроме сахарного диабета, имел другие серьезные проблемы – вел борьбу с раком. Осенью ему стало хуже, было проведено несколько операций, а в ноябре продюсер сам приехал в больницу, после чего его сразу положили в реанимацию. Там у него случился инсульт, а позже Марка Григорьевича перевели на аппарат ИВЛ. Его сердце остановилось 5 декабря.