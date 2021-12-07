Куда наши звезды собираются в отпуск (фото)
Григорий Решетник мечтает о США, Виктория Булитко – о Мальдивах, а Евгений Кот все еще спорит с женой
Несмотря на пандемию, украинские звезды активно планируют зимний отпуск. Факты ICTV расспросили украинских знаменитостей, куда те «пакуют чемоданы».
Певец Артем Пивоваров который год ездит отдыхать с друзьями: «Например, в Карпаты. Горы – это действительно то, что поистине вдохновляет. Мы буквально недавно вернулись оттуда, вместе с командой были там две недели: писали музыку, вдохновлялись».
Ведущий «Холостячки» и шоу «Україна має талант» Григорий Решетник мечтает с семьей побывать и в США, ведь еще до локдауна открыли визы: «Возможно, удастся реализовать эту мечту. Очень-очень хотим увидеть, какая же она – одна из самых преуспевающих стран мира».
Судья шоу «Україна має талант», хореограф Женя Кот признался, что его семье сложно решить, куда отправиться зимой на отдых. Евгений хочет туда, где снег, а его жена Наталья мечтает погреться на солнышке.
Резидент Дизель шоу Виктория Булитко тоже мечтает о теплых краях: «В начале января у нас будет небольшой перерыв на отдых. Очень бы хотелось – и надеюсь, так оно и случится – отправиться куда-то в теплые края. Например, на Мальдивы».
Яна Глущенко считает снег в другой стране – странным явлением. Поэтому хочет поехать на море: «Моей семье пять лет, и два или три года мы летали на моря. В один год поехали в Финляндию, и я сказала, что снег зимой в другой стране – не очень прикольно. У нас и своего достаточно».